Шпионы Путина взломали телефон Лиз Трасс с данными о поставках оружия Украине, — СМИ

По данным журналистов, взломанный телефон даже поместили в закрытый сейф в охраняемом месте. Произошедшее вызвало скандал. Но информацию о взломе не разглашали; Борису Джонсону сразу сообщили о необходимости в полном блэкауте новостей.

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Агенты, которые, предположительно, работали на президента РФ Владимира Путина, взломали личный телефон Лиз Трасс и получили доступ к деталям переговоров с союзниками, а также подробностям частной переписки с близким другом Трасс и политиком Квази Квартенгом. Об этом сообщает The Mail on Sunday.

О взломе стало известно во время летней предвыборной кампании Консервативной партии, когда Трасс занимала должность главы британского МИДа. Однако премьер-министр Борис Джонсон и секретарь Кабинета министров Саймоном Кейс решили не разглашать эту информацию.

Взломанный телефон даже поместили в закрытый сейф в охраняемом месте.

Сообщается, что в переписке, к которой получили доступ иностранные агенты, Трасс и Квартенг критиковали Джонсона, поэтому был риск потенциального шантажа.

Также известно, что хакеры получили доступ к переписке с иностранными дипломатами, в которых обсуждались поставки оружия Украине.

Представители правительства заявили, что не комментируют индивидуальные меры безопасности. Однако, согласно сообщениям источников, произошедшее вызвало скандал.

"Борису Джонсону сразу же сообщили и согласовали этот вопрос с Кабинетом министром, что должен быть полный блэкаут новостей. То, что телефон главы МИДа может быть так легко взломан, показало разведслужбы не в лучшем свете", — сказал источник журналистов.

По данным источников, требуется некоторое время, чтобы отследить, кто стоит за атаками, индивидуальные хакеры или правительство, но Россия — первая в списке подозреваемых.

Службы безопасности все больше обеспокоены угрозой со стороны хакеров, которые работают на такие страны, как РФ и Китай, а мобильные телефоны считаются уязвимым местом современных государств.

Украинские хакеры взломали систему "1С" и слили данные тысяч россиян. В похищенной базе данных есть учетные данные и электронные адреса, с помощью которых можно взламывать аккаунты.

Ранее Фокус сообщал, что хакеры из группировки Black Reward взломали ядерную компанию Ирана, которая сотрудничала с РФ. Были слиты 50 ГБ данных. Кибератаку посвятили памяти Мехсы Амини, погибшей от рук иранской полиции нравов.