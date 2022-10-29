Шпигуни Путіна зламали телефон Ліз Трасс із даними про постачання зброї Україні, — ЗМІ

За даними журналістів, зламаний телефон навіть помістили в закритий сейф у місці, що охороняється. Те, що сталося, викликало скандал. Але інформацію про злом не розголошували; Борису Джонсону одразу повідомили про необхідність у повному блекауті новин.

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Агенти, які, ймовірно, працювали на президента РФ Володимира Путіна, зламали особистий телефон Ліз Трасс і отримали доступ до деталей переговорів із союзниками, а також подробиць приватного листування з близьким другом Трасс і політиком Квазі Квартенгом. Про це повідомляє The Mail on Sunday.

Про злом стало відомо під час літньої передвиборної кампанії Консервативної партії, коли Трасс обіймала посаду глави британського МЗС. Однак прем'єр-міністр Борис Джонсон і секретар Кабінету міністрів Саймон Кейс вирішили не розголошувати цю інформацію.

Зламаний телефон навіть помістили в закритий сейф у місці, що охороняється.

Повідомляється, що в листуванні, до якого отримали доступ іноземні агенти, Трасс і Квартенг критикували Джонсона, тому був ризик потенційного шантажу.

Також відомо, що хакери отримали доступ до листування з іноземними дипломатами, де обговорювалися постачання зброї Україні.

Представники уряду заявили, що не коментують індивідуальних заходів безпеки. Однак, згідно з повідомленнями джерел, подія викликала скандал.

"Борису Джонсону одразу ж повідомили та погодили це питання з Кабінетом міністрів, що має бути повний блекаут новин. Те, що телефон глави МЗС може бути так легко зламаний, показало розвідслужби не в найкращому світлі", — сказало джерело журналістів.

За даними джерел, потрібен деякий час, щоб відстежити, хто стоїть за атаками, індивідуальні хакери чи уряд, але Росія перша в списку підозрюваних.

Служби безпеки дедалі більше стурбовані загрозою з боку хакерів, які працюють на такі країни як РФ і Китай, а мобільні телефони вважаються вразливим місцем для сучасних держав.

Українські хакери зламали систему "1С" і злили дані тисяч росіян. У викраденій базі даних є облікові дані й електронні адреси, за допомогою яких можна зламувати облікові записи.

Раніше Фокус повідомляв, що хакери з угрупування Black Reward зламали ядерну компанію Ірану, яка співпрацювала з РФ. Було злито 50 ГБ даних. Кібератаку присвятили пам'яті Мехси Аміні, яка загинула від рук іранської поліції моралі.