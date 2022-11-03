Российский хакер заявил о взломе Instagram-страницы Валерия Залужного (фото)

На данный момент аккаунт недоступен. Главнокомандующий ВСУ пока не прокомментировал возможный взлом.

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Пророссийский хакер с ником "Джокер ДНР" сообщил о том, что ему удалось взломать Instagram-аккаунт главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного. Недавно он хвастал тем, что атаковал систему координации войск ВСУ DELTA.

На странице, которая названа именем Валерия Залужного (valeriizaluzhniy) в социальной сети Instagram появилась аватарка с президентом РФ Владимиром Путиным, оседлавшим медведя на фоне российского триколора. Хакер разместил ссылку на свой Telegram-канал "Джокер ДНР" в шапке профиля и опубликовал фотографию с мужчиной в военной форме и гримом под персонажа Джокера из одноименно фильма 2019 года.

"Да, я подтверждаю, что Джокер ДНР проник в DELTA", — подписал он снимок.

В Telegram "Джокер ДНР" разместил скриншоты с якобы взломанной страницы Валерия Залужного и вновь заявил о взломе системы координации войск ВСУ Delta группой подконтрольных ему хакеров. Он призвал Минобороны Украины "признать ошибки" и "обман американских партнеров. Он также указал якобы настоящий логин украинского главнокомандующего в DELTA.

Не исключено, что Instagram-аккаунт фейковый. Во-первых, он не имел голубого значка, указывающего на то, что аккаунт верифицирован, т.е., что он подлинный и действительно принадлежит Залужному. Во-вторых, нас удивили аккаунты, на которые подписан "Залужный": гламурные инста-блогерши, бренд нижнего белья Victorias Secret..

В-третьих, у аккаунта чуть более 50 тыс. подписчиков. При популярности главнокомандующего, думаем их было бы намного больше. В-четвертых, различные ведомства, которые имеют странички в Инстаграм, при упоминании имени Валерия Залужного в своих постах никогда его не отмечали под ником valeriizaluzhniy. В-пятых, если аккаунт в Instagram у главнокомандующего и был, то он не связан с его страницей в Facebook, хотя аккаунт в Твиттере и Телеграм, к примеру, на Facebook-странице указан.

На данный момент страница недоступна. Мы не можем со 100-процентной уверенностью утверждать, что это не страница Залужного, поэтому ждем официальный комментарий от генерала.

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Ранее пророссийский хакер "Джокер ДНР" заявил, что взломал программу Delta и завладел всеми планами командования ВСУ. По его словам, взломать систему оказалось непросто, но теперь россияне могут пользоваться всеми украинскими программами в онлайн-режиме.

Позже министерство обороны Украины опровергло заявление о взломе Delta и назвало его информационной атакой. Как утверждает ведомство, система продолжает стабильно работать, а данные в ней надежно защищены от кибератак.