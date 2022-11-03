Російський хакер заявив про злам Instagram-сторінки Валерія Залужного (фото)

Зараз обліковий запис недоступний. Головнокомандувач ЗСУ поки не прокоментував можливий злам.

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Проросійський хакер із ніком "Джокер ДНР" повідомив про те, що йому вдалося зламати Instagram-аккаунт головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Нещодавно він хвалився тим, що атакував систему координації військ ЗСУ DELTA.

На сторінці, яка названа ім'ям Валерія Залужного (valeriizaluzhniy) у соціальній мережі Instagram з'явилася аватарка з президентом РФ Володимиром Путіним, який осідлав ведмедя на тлі російського триколору. Хакер розмістив посилання на свій Telegram-канал "Джокер ДНР" у шапці профілю та опублікував фотографію з чоловіком у військовій формі та гримом під персонажа Джокера з однойменного фільму 2019 року.

"Так, я підтверджую, що Джокер ДНР проник у DELTA", — підписав він знімок.

У Telegram "Джокер ДНР" розмістив скриншоти з нібито зламаної сторінки Валерія Залужного і знову заявив про злам системи координації військ ЗСУ Delta групою підконтрольних йому хакерів. Він закликав Міноборони України "визнати помилки" та "обман американських партнерів. Він також вказав нібито справжній логін українського головнокомандувача в DELTA.

Цілком ймовірно, що Instagram-аккаунт фейковий. По-перше, він не мав блакитного значка, що вказує на те, що обліковий запис верифікований, тобто, що він справжній і дійсно належить Залужному. По-друге, нас здивували акаунти, на які підписано "Залужний": гламурні інста-блогерки, бренд нижньої білизни Victorias Secret.

По-третє, в облікового запису трохи більш як 50 тис. підписників. За популярності головнокомандувача, думаємо, їх було б набагато більше. По-четверте, різні відомства, які мають сторінки в інстаграмі, при згадці імені Валерія Залужного у своїх постах ніколи його не відзначали під ніком валеріазолюжній. По-п'яте, якщо обліковий запис в Instagram у головнокомандувача і був, то він не пов'язаний з його сторінкою у Facebook, хоча обліковий запис у твіттері та телеграм, наприклад, на Facebook-сторінці вказаний.

Зараз сторінка недоступна. Ми не можемо зі 100-відсотковою впевненістю стверджувати, що це не сторінка Залужного, тому чекаємо на офіційний коментар від генерала.

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Раніше проросійський хакер "Джокер ДНР" заявив, що зламав програму Delta і заволодів усіма планами командування ЗСУ. За його словами, зламати систему виявилося непросто, але тепер росіяни можуть користуватись усіма українськими програмами в онлайн-режимі.

Пізніше міністерство оборони України спростувало заяву про злом Delta і назвало його інформаційною атакою. Як стверджує відомство, система продовжує стабільно працювати, а дані у ній надійно захищені від кібератак.