Чтобы обойти квантовый чип Osprey, компьютеру понадобится больше битом, чем атомов во Вселенной

В IBM заявили о создании мощнейшего квантового процессора.

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Компания IBM представила квантовый компьютер на основе чипа Osprey, работающего на 433 квантовых битах. Заявляется, что это мощнейший процессор такого типа на сегодняшний день, пишет newatlas.com.

Устройство IBM Osprey располагает большим количеством кубитов, чем процессор Xanadu Borealis, оснащенный 216 кубитами. Известно, что квантовый компьютер Eagle от той же IBM располагает всего 127 кубитами.

Архитектура Osprey такая же, как у Eagle: слой кубитов накрывает нескольких слоев управляющей проводки. Такое расположение помогает расположить достаточное большое количество кубитов на одной площади и способствует снижению количества ошибок. Также есть система, снижающая уровень шумов, благодаря чему эффективность устройства держится на достойном уровне.

В компании говорят, что новый квантовый компьютер превосходит "традиционные" компьютеры. По словам инженеров, обычному компьютеру потребуется больше битов, чем атомов во Вселенной, чтобы иметь возможность соперничать с Osprey.

ПО тоже работает на исправление ошибок, которые допускаются столь часто из-за шума.

В IBM параллельно работают над квантовым чипом Condor следующего поколения, который оснастят будет 1121 кубитом. В разработке находится и модульный чип Heron, задача которого состоит в том, чтобы объединить между собой несколько блоков по 133 кубита каждый. В следствие такого объединения можно будет создать еще более мощные квантовые компьютеры.

В 2023 году презентуют IBM Quantum System Two, объединяющая несколько квантовых вычислительных систем. По сути, это прообраз квантового суперкомпьютера, который должен будет вести вычисления при помощи 4000 кубитов.

Ранее мы сообщали о том, что в Японии создали квантовый процессор, который проводит вычислительные операции с огромной скоростью.