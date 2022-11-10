Щоб обійти квантовий чип Osprey, комп'ютеру знадобиться більше бітів, ніж атомів у Всесвіті.

В IBM заявили про створення найпотужнішого квантового процесора.

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Компанія IBM представила квантовий комп'ютер на основі чипа Osprey, який працює на 433 квантових бітах. Заявляється, що це найпотужніший процесор такого типу на сьогодні, пише newatlas.com.

Пристрій IBM Osprey має більшу кількість кубітів, ніж процесор Xanadu Borealis, оснащений 216 кубітами. Відомо, що квантовий комп'ютер Eagle від тієї ж IBM має всього 127 кубітів.

Архітектура Osprey така сама, як у Eagle: шар кубітів накриває кількох шарів проводки керування. Таке розташування допомагає розмістити достатню велику кількість кубітів на одній площі та сприяє зниженню кількості помилок. Також є система, що знижує рівень шумів, завдяки чому ефективність пристрою тримається на належному рівні.

У компанії говорять, що новий квантовий комп'ютер перевершує "традиційні" комп'ютери. За словами інженерів, звичайному комп'ютеру потрібно більше бітів, ніж атомів у Всесвіті, щоб мати можливість змагатися з Osprey.

ПЗ теж працює на виправлення помилок, які допускаються так часто через шум.

В IBM паралельно працюють над квантовим чіпом Condor наступного покоління, який оснастять буде 1121 куб. У розробці знаходиться і модульний чип Heron, завдання якого полягає в тому, щоб об'єднати між собою кілька блоків по 133 куб. Внаслідок такого об'єднання можна буде створити ще потужніші квантові комп'ютери.

У 2023 році презентують IBM Quantum System Two, яка поєднує кілька квантових обчислювальних систем. По суті це прообраз квантового суперкомп'ютера, який повинен буде вести обчислення за допомогою 4000 кубітів.

Раніше ми повідомляли про те, що в Японії створили квантовий процесор, який проводить обчислювальні операції з величезною швидкістю.