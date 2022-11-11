Гигантские арбузы разгромили ВС РФ: нейросеть MidJourney нарисовала битву за Херсон

ИИ изобразил контрнаступление ВСУ в "арбузном" стиле.

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Телеграм-канал "Український Наступ" опубликовал несколько иллюстраций, сделанных нейросетью MidJourney, на тему "битва за Херсон". ИИ весьма своеобразно изобразил освобождение города от российских оккупантов.

"Искусственный интеллект MidJourney об уничтожении российской группировки на правобережье Херсона", — подписали иллюстрации в телеграм-канале.

Перед нейросетью поставили задачу изобразить бой за город Херсон между ВС РФ и ВСУ. ИИ создал по запросу весьма сюрреалистические иллюстрации в стиле то ли Мунка, то ли Дали. На одном рисунке видно, как российские солдаты увязают в огромном арбузе. При этом их атакуют арбузы поменьше, а сзади то и дело возникают арбузные взрывы — отступать некуда, всюду их ждет погибель.

[ + – ] Рисунок MidJourney на тему "битва за Херсон" Фото: MidJourney

Вторая картинка еще более эпическая. На военных надвигается исполинский арбуз, а всю округу заполонило море арбузной мякоти (может, это кровь, по мнению ИИ, но в таком случае картина и вовсе жуткая.)

[ + – ] Бой за Херсон в исполнении MidJourney Фото: MidJourney

Солдаты перемазаны то ли арбузным соком, то ли кровью, и конца-края этому арбузному нашествию невидно. Некоторые военные отступают, кто-то продолжает атаковать, но все тщетно — красная мякоть повсюду. Под арбузом виднеется притопленная и смятая военная техника, похожая на пушку. И все это на фоне грозного синего неба.

Ранее нейросеть изображала уничтожение Москвы и технологическое будущее Киева. Также ИИ смог нарисовать целый комикс. Напомним, что Midjourney — это ИИ-приложение, способное создавать иллюстрации по текстовому описанию. Пользователю нужно перечислить все то, что он хотел бы видеть на картинке, алгоритмы искусственного интеллекта обрабатывают запрос и воспроизводят его в графическом виде.