Гігантські кавуни розгромили ЗС РФ: нейромережа MidJourney намалювала битву за Херсон

ШІ зобразив контрнаступ ЗСУ в "кавуновому" стилі.

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Телеграм-канал "Український Наступ" опублікував кілька ілюстрацій, зроблених нейромережею MidJourney на тему "битва за Херсон". ШІ дуже своєрідно зобразив визволення міста від російських окупантів.

"Штучний інтелект MidJourney про знищення російського угруповання на правобережжі Херсона", — підписали ілюстрації в телеграм-каналі.

Перед нейромережею поставили завдання зобразити бій за місто Херсон між ЗС РФ та ЗСУ. ШІ створив на запит дуже сюрреалістичні ілюстрації в стилі чи то Мунка, чи то Далі. На одному малюнку видно, як російські солдати в'язнуть у величезному кавуні. Водночас їх атакують менші кавуни, а позаду раз у раз з'являються кавунові вибухи — відступати нікуди, всюди на них чекає смерть.

[ + – ] Малюнок MidJourney на тему "битва за Херсон" Фото: MidJourney

Друга картинка ще епічніша. На військових насувається велетенський кавун, а всю округу заполонило море кавунової м'якоті (може, це кров, на думку ШІ, але в такому разі картина й зовсім моторошна).

[ + – ] Бій за Херсон у виконанні MidJourney Фото: MidJourney

Солдати перемазані чи то кавуновим соком, чи кров'ю, і кінця-краю цій кавуновій навалі невидно. Деякі військові відступають, хтось продовжує атакувати, але марно — червона м'якоть усюди. Під кавуном видніється притоплена та зім'ята військова техніка, схожа на гармату. І все це на тлі грізного синього неба.

Раніше нейромережа зображала знищення Москви й технологічне майбутнє Києва. Також ШІ зміг намалювати цілий комікс. Нагадаємо, що Midjourney — це ШІ-додаток, здатний створювати ілюстрації за текстовим описом. Користувачеві потрібно перерахувати все те, що він хотів би бачити на картинці, алгоритми штучного інтелекту обробляють запит і відтворюють їх у графічному вигляді.