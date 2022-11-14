Стартап создал рой дронов, покрывающий площадь 80 кв. км: как это используют военные

Стая БПЛА WeatherHive способна наиболее точно предсказывать погоду, что важно для ВВС, ВМС и наземных сил.

Related video

Стартап GreenSight разработал нанодроны, размером с ладонь, и научил их летать стаей. Рой беспилотников назвали WeatherHive и предлагают использовать его для нужд ВВС США и Отдела оборонных инноваций, пишет dronedj.com.

По заказу Отдела метеорологических систем ВВС США компания создала систему слежения за изменениями погодных условий на основе нанодронов. WeatherHive может покрывать до 50 кв. миль (80 кв. км), при этом устройства образуют плотный трехмерный куб, что, по мнению инженеров, улучшит сбор информации. После того, как платформа будет полностью протестирована и готова к производству, ее, возможно, приобретут некоторые правительственные учреждения США.

[ + – ] Стая БПЛА WeatherHive

Беспилотники WeatherHive способны брать пробы и измерять атмосферные условия на очень больших территориях. Метеозонды, в отличие от данной системы, ограничены одной восходящей траекторией полета и тем, что могут использоваться только один раз. А собирать метеоданные при помощи самолетов — слишком дорого. Дроны WeatherHive относительно дешевы, многоразовые и способны пролететь более 16 км, прежде чем их нужно будет подзарядить. БПЛА весят всего 150 г, и их можно использовать десятками или сотнями, в зависимости от площади исследуемой области.

Военные могут очень точно прогнозировать погодные изменения, что очень важно для ВВС, ВМС и наземных сил. Гражданские службы также могут взять систему на вооружение, чтобы быть готовыми к разным природным катаклизмам, говорится в материале.

Ранее мы рассказывали о боевом БПЛА H10 Poseidon: каковы его технические характеристики и почему он является лучшим помощником для украинских военных.