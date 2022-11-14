Стартап створив рій дронів, що покриває площу 80 кв. км: як це використовують військові

Зграя БПЛА WeatherHive здатна найбільш точно прогнозувати погоду, що важливо для ВПС, ВМС і наземних сил.

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Стартап GreenSight розробив нанодрони, розміром із долоню, і навчив їх літати зграєю. Рій безпілотників назвали WeatherHive і пропонують використовувати його для потреб ВПС США та Відділу оборонних інновацій, пише dronedj.com.

На замовлення Відділу метеорологічних систем ВПС США компанія створила систему спостереження за змінами погодних умов на основі нанодронів. WeatherHive може покривати до 50 кв. миль (80 кв. км), при цьому пристрої утворюють щільний тривимірний куб, що, на думку інженерів, покращить збирання інформації. Після того, як платформа буде повністю протестована і готова до виробництва, її, можливо, придбають деякі урядові установи США.

[ + – ] Зграя БПЛА WeatherHive

Безпілотники WeatherHive здатні брати проби та вимірювати атмосферні умови на дуже високих територіях. Метеозони, на відміну від цієї системи, обмежені однією висхідною траєкторією польоту і тим, що можуть використовуватися лише один раз. А збирати метеодані за допомогою літаків надто дорого. Дрони WeatherHive відносно дешеві, багаторазові та здатні пролетіти понад 16 км, перш ніж їх потрібно буде підзарядити. БПЛА важать всього 150 г, і їх можна використовувати десятками або сотнями, залежно від площі ділянки, що досліджується.

Військові можуть дуже точно прогнозувати погодні зміни, що дуже важливо для ВПС, ВМС і наземних сил. Цивільні служби також можуть взяти систему на озброєння, щоб бути готовими до різних природних катаклізмів, йдеться у матеріалі.

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