Австралиец готов вернуться в тюрьму, потому что не может освоить новые технологии

Энтони Смит отсидел 5 лет, и за это время гаджеты и онлайн-сервисы изменились до неузнаваемости.

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Бывший заключенный Энтони Смит признался, что ему очень сложно ориентироваться в современном цифровом мире, поэтому он задается вопросом, не будет ли ему лучше вернуться в тюрьму? Об этом пишет abc.net.au

Смит был освобожден из тюрьмы Рисдон 3 месяца назад после того, как провел 5 лет в заключении за вооруженное ограбление. Он изо всех сил пытаться реинтегрироваться в общество, однако это дается тяжело, потому как Энтони очень отстает от своих современников в цифровом развитии.

"В тюрьме Рисдон я не пользовался разными технологичными новинками. Я пропустил целых 5 лет, а за это время технологии ушли далеко вперед", — признался Смит.

Мужчина говорит, что вообще ничего не понимает в диджитале, начиная от настройки учетной записи MyGov и до использования смартфона в качестве платежного терминала.

"Иногда мне просто хочется вернуться… в тюрьму, и все будет намного проще", — сказал он. "Это заставляет меня чувствовать себя каким-то униженным и недостойным, это похоже на ментальную пытку".

Непонимание того, как работают современные приложения, гаджеты, соцсети, сервисы затруднило для Смита такие простые вещи, как поиск работы и жилья.

"Я просмотрел кучу вакансий, и большинство работодателей хотят, чтобы вы зарегистрировались онлайн. Почему вы не можете просто отправить резюме вместо того, чтобы делать это онлайн? Это очень, очень сложно", — сетует Смит.

Энтони считает, что таким людям, как он, необходимы специальные курсы для обучения цифровыми навыками, необходимым для навигации в современной жизни. Мужчина отметил, что бывшие заключенные остаются сами по себе после выхода из тюрьмы, и им крайне сложно вникнуть в то, как все устроено, им трудно сориентироваться в, казалось бы, простых вещах.

"Когда мы выходим из тюрьмы, то оказываемся просто на улице, нам негде жить. Я думаю, так всегда будет", — резюмировал Смит.

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