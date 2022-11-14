Австралієць готовий повернутися у в'язницю, тому що не може освоїти нові технології

Ентоні Сміт відсидів 5 років, і за цей час гаджети й онлайн-сервіси змінилися до невпізнання.

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Колишній в'язень Ентоні Сміт зізнався, що йому дуже складно орієнтуватися в сучасному цифровому світі, тому він запитує, чи не буде йому краще повернутися у в'язницю? Про це пише abc.net.au

Сміта звільнили з в'язниці Рісдон 3 місяці тому після того, як провів 5 років ув'язнення за збройне пограбування. Він щосили намагатися реінтегруватися в суспільство, проте це дається важко, оскільки Ентоні дуже відстає від своїх сучасників у цифровому розвитку.

"У в'язниці Рісдон я не користувався різними технологічними новинками. Я пропустив цілих 5 років, а за цей час технології пішли далеко вперед", — зізнався Сміт.

Чоловік каже, що взагалі нічого не розуміє в діджиталі, починаючи від налаштування облікового запису MyGov і до використання смартфона як платіжного термінала.

"Іноді мені просто хочеться повернутися... у в'язницю, і все буде набагато простіше, — сказав він. — Це змушує мене почуватися якимось приниженим і негідним, це схоже на ментальне катування".

Нерозуміння того, як працюють сучасні програми, гаджети, соцмережі, сервіси ускладнило для Сміта такі прості речі як пошук роботи й житла.

"Я переглянув купу вакансій, і більшість роботодавців хочуть, щоб ви зареєструвалися онлайн. Чому ви не можете просто відправити резюме замість того, щоб робити це онлайн? Це дуже, дуже складно", — нарікає Сміт.

Ентоні вважає, що таким людям, як він, необхідні спеціальні курси для навчання цифрових навичок, які необхідні для навігації в сучасному житті. Чоловік зазначив, що колишні ув'язнені залишаються наодинці після виходу з в'язниці, і їм украй складно вникнути в те, як усе влаштовано, їм важко зорієнтуватися в, здавалося б, простих речах.

"Коли ми виходимо з в'язниці, то опиняємося просто на вулиці, нам нема де жити. Я думаю, так завжди буде", — резюмував Сміт.

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