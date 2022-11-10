Антирекорд. Криптовалютний мільярдер втратив 94% свого статку за один день

Раніше активи бізнесмена оцінювалися в $15,6 млрд, а тепер менш як 1 млрд. Все через підозри в неліквідності його біржі FTX.

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Співзасновник біржі FTX і криптовалютний мільярдер зі США Сем Бенкман-Фрід втратив 94% свого статку. У ситуації спробували розібратися аналітики агентства Bloomberg.

Декілька днів тому з'явилася інформація про те, що FTX ризикує виявитися неплатоспроможною. Глава найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао погодився купити FTX, після чого вартість акцій останньої впали на 24%. В результаті злиття Сем Бенкман-Фрід за один день втратив $14,6 млрд, зберігши лише $991,5 млн, і перестав бути мільярдером. Це найбільша втрата, відома Bloomberg.

Сем Бенкман-Фрід володіє 53% акцій FTX, які до кризи коштували $6,2 млрд. За інформацією Bloomberg, найціннішим активом мільярдера була не біржа, а криптоторгівельний дім Alameda Research, який збільшив його статки на $7,4 млрд. Підприємство, засноване самим Бенкманом-Фрідом та ексспівробітником Google Гері Ваном проводить арбітраж відмінностей у цінах на криптовалюти у різних країнах та розробляє стратегії для криптовалютної торгівлі.

У п'ятницю, 4 листопада, сайт CoinDesk повідомив, що токен під назвою FTT, випущений біржею FTX, становить близько чверті активів Alameda, а їх загальний обсяг оцінили в $14,6 млрд. Дізнавшись про це, Чанпен Чжао заявив: Binance ліквідує свої активи в FTT, після цього вартість криптовалюти впала на 80%.

Придбання Binance не пов'язане з FTX.US, окремою біржею, контрольний пакет акцій якої належить Bankman-Fried. FTX.US оцінена в 8 мільярдів доларів під час січневого раунду збору коштів. Як зазначає аналітик Bloomberg Intelligence Пол Галберг, поки неясно, наскільки сильно крах міжнародної філії вплине на американську біржу, проте історія показує, наскільки "крихким" є криптовалютний бізнес. Якщо невдача спіткала Сема Бенкмана-Фріда, одного з найуспішніших і найперспективніших гравців галузі, то інші перебувають у ще більшій небезпеці.

Раніше писали, що Сем Бенкман-Фрід обіцяв віддати 99% свого статку на благодійність. За словами бізнесмена, спочатку він хоче розвинути криптовалютну галузь і заробити більше грошей на інвестиціях.

8 листопада вартість Bitcoin обвалилася майже на 20% — нижче $19 тис. Як припускають експерти, перша криптовалюта продовжить дешевшати і увійде до нової "ведмежої фази".