Антирекорд. Криптовалютный миллиардер потерял 94% своего состояния за один день

Раньше активы бизнесмена оценивались в $15,6 млрд, а теперь — меньше 1 млрд. Все из-за подозрений в неликвидности его биржи FTX.

Related video

Соучредитель биржи FTX и криптовалютный миллиардер из США Сэм Бэнкман-Фрид лишился 94% своего состояния. В ситуации попытались разобраться аналитики агентства Bloomberg.

Несколько дней назад появилась информация о том, что FTX рискует оказаться неплатежеспособной. Глава крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао согласился купить FTX, после чего стоимость акций последнего упали на 24%. В результате слияния Сэм Бэнкман-Фрид за один день лишился $14,6 млрд, сохранив лишь $991,5 млн, и перестал быть миллиардером. Это крупнейшая потеря, известная Bloomberg.

Сэм Бэнкман-Фрид владеет 53% акций FTX, которые до кризиса стоили $6,2 млрд. По информации Bloomberg, самым ценным активом миллиардера была не биржа, а криптоторговый дом Alameda Research, который увеличил его состояние на $7,4 млрд. Предприятие, основанное самим Бэнкманом-Фридом и экс-сотрудником Google Гэри Ваном проводит арбитраж различий в ценах на криптовалюты в разных странах и разрабатывает стратегии для криптовалютной торговли.

В пятницу, 4 ноября, сайт CoinDesk сообщил, что токен под названием FTT, выпущенный биржей FTX, составляет около четверти активов Alameda, а их общий объем оценили в $14,6 млрд. Узнав об этом, Чанпэна Чжао заявил: Binance ликвидирует свои активы в FTT, после єтого стоимость криптовалюты упала на 80%.

Приобретение Binance не связано с FTX.US, отдельной биржей, контрольный пакет акций которой также принадлежит Bankman-Fried. FTX.US была оценена в 8 миллиардов долларов в ходе январского раунда сбора средств. Как отмечает аналитик Bloomberg Intelligence Пол Галберг, пока неясно, насколько сильно крах международного филиала повлияет на американскую биржу, однако история показывает, насколько "хрупкой" является криптовалютный бизнес. Если неудача постигла Сэма Бэнкмана-Фрида, одного из самых успешных и перспективных игроков отрасли, то остальные находятся в еще большей опасности.

Ранее писали, что Сэм Бэнкман-Фрид обещал отдать 99% своего состояния на благотворительность. По словам бизнесмена, сначала он хочет развить криптовалютную отрасль и заработать побольше денег на инвестициях.

8 ноября стоимость Bitcoin обвалилась почти на 20% — ниже $19 тыс. Как предполагают эксперты, первая криптовалюта продолжит дешеветь и войдет в новую "медвежью фазу".