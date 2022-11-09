Биткоин рухнул почти на 20 процентов: эксперты прогнозируют дальнейший обвал

Прогнозы аналитиков о неизбежном снижении цен на криптовалюты сбываются. Стоимость Bitcoin упала ниже 19 тысяч долларов.

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По данным криптобиржи Binance, 8 ноября курс криптовалюты Bitcoin упал до 18,4 тысячи долларов. С конца сентября Bitcoin впервые опустился ниже отметки в 19 тысяч долларов.

Снижение стоимости криптовалюты наблюдается в течение последних трех последних торговых сессий. Утром 8 ноября биткоин впервые с 25 октября упал ниже отметки в 20 тысяч долларов.

В начале 2022 года цена на Bitcoin составляла 46,2 тысячи долларов. Таким образом, за последние 9 месяцев криптовалюта упала в цене в 2,3 раза.

Отметим, что многие эксперты предвидели стремительное падение курса Bitcoin в 2022 году. В исследовательской компании Delphi Digital не исключают, что в долгосрочной перспективе цена Bitcoin может снизиться почти в два раза.

Аналитики из компании Glassnode Insights отмечали, что рынок криптовалюты постепенно движется в сторону так называемой медвежьей фазы. Это значит, что стоимость активов на рынке может резко снижаться на 20% или больше.

Одним из тех кто предвидел скорый обвал Bitcoin стал рейдер и эксперт в области криптовалюты. Денис Тищенко. О том, что стоимость биткоина может опуститься до отметки в 20 тысяч долларов Тищенко предупреждал своих подписчиков в Instagram еще в феврале 2022 года.

"Посмотрим что же будет быстрее 50000$ или 30000$ а может 20000$", — написал Денис Тищенко на своей странице в Instagram.

Напомним, что за время полномасштабного вторжения РФ в Украину созданная украинцем криптовалюта Waves подорожала более чем в два раза.

Также Фокус писал, о том как майнер в одиночку добыл биткоины на $127 тысяч долларов.