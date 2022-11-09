Біткоїн звалився майже на 20 відсотків: експерти прогнозують подальший обвал

Прогнози аналітиків про неминуче зниження цін на криптовалюти здійснюються. Вартість Bitcoin впала нижче 19 тисяч доларів.

Related video

У вівторок, 8 листопада, курс криптовалюти Bitcoin впав до 18,4 тисячі доларів. З кінця вересня Bitcoin вперше опустився нижче за позначку в 19 тисяч доларів, про що свідчать дані криптобіржі Binance,

Зниження вартості криптовалюти спостерігається протягом останніх трьох торгових сесій. Вранці 8 листопада біткоїн вперше з 25 жовтня впав нижче за позначку в 20 тисяч доларів.

На початку 2022 року ціна на Bitcoin становила 46,2 тисячі доларів. Таким чином, за останні 9 місяців криптовалюта впала в ціні у 2,3 рази.

Стрімке падіння курсу Bitcoin у 2022 році передбачало багато експертів в області криптовалют. У дослідницькій компанії Delphi Digital не виключають, що у довгостроковій перспективі ціна Bitcoin може знизитися майже вдвічі.

Аналітики з компанії Glassnode Insights зазначали, що ринок криптовалюти поступово рухається у бік так званої ведмежої фази. Це означає, що вартість активів над ринком може різко знижуватися на 20% чи більше.

Нагадаємо, що за час повномасштабного вторгнення РФ в Україну створена українцем криптовалюта Waves подорожчала більш ніж удвічі.

Також Фокус писав, про те як майнер поодинці видобував біткоїни на $127 тисяч доларів.