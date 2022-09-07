Майнер-одинак видобув біткоїнів на $127 тис., але криптовалюта різко обвалилася

Учасник мережі досяг успіху за допомогою обладнання потужністю 270 TH/s, але йому потрібно віддати 2% за послуги пулу Solo CK.

Майнер наодинці добув блок біткоїна й отримав велику винагороду. Про це на своїй сторінці у Twitter написав адміністратор пулу Solo CK Кон Колівас.

Майнінговий пул — це спеціальний сервіс, який поєднує майнерів для спільного видобутку криптовалюти. Solo CK, заснований Коном Колівасом, дозволяє одинакам користуватися своїми серверами за комісію в розмірі 2% від видобутку. Одному з учасників пощастило, адже він добув блок #752 868 у блокчейні біткоїна, використовуючи обладнання потужністю 270 TH/s.

Судячи з офіційного сайту, 6 вересня користувач отримав винагороду в розмірі 6,25 біткоїна, а також комісійні в розмірі 0,09712259 біткоїна, які на той момент у сумі коштували близько $126 860. Однак, згідно з курсом на момент написання новини, вартість видобутку становить $19 358,9. Майнер повинен віддати $2387,178 пулу Solo CK за надані послуги, таким чином його чистий прибуток склав трохи менше $117 тис.

7 вересня вартість біткоїна різко впала на 5,4% за добу й зараз становить $18,8 тис., за даними сервісу CoinGecko. До цього, а в серпні, перша криптовалюта тривалий час трималася на рівні $19-$20 тисяч. Якби майнер устиг вивести добуті біткоїни, то з урахуванням комісії пулу отримав би близько $124 323, всього ж сума видобутку склала приблизно $127 тис.

Варто зазначити, що 31 серпня складність майнінгу в мережі біткоїна після чергового планового перерахунку збільшилася відразу на 9,26%, до 30,97 Т. Це стало другим за величиною приростом показника з початку року, максимальна складність була встановлена 11 травня (31,25 Т) напередодні масштабного обвалу ринку криптовалют, спричиненого крахом Terra.

У квітні писали, що щасливий майнер наодинці видобув біткоїнів на $244 тисячі. Він також перебував у пулі Solo CK і поділився лише 2% свого прибутку. За словами Кона Коліваса, на той момент імовірність видобутку блоку одним із учасників його пулу становила 81%, а шанси конкретного щасливчика з пристроєм Antminer 60TH становили 1 до 20 тис.

Нещодавно стало відомо, що майнери заробили на відключенні обладнання більше, ніж під час видобутку криптовалют. Наприклад, майнінгова компанія Riot Blockchain повернула постачальнику зекономлену електроенергію й отримала $9,5 млн.