Один шанс із 20 000: щасливий майнер самостійно видобував біткоїни на $244 тисячі

Щасливчик майже місяць майнив криптовалюту за допомогою пристрою Antminer 60TH, але навряд чи він зможе повторити свій успіх.

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Майнер-одинак видобув у мережі біткоїна блок та отримав винагороду, хоча шанс отримати його становив 0,00005%. Про це у Twitter заявив адміністратор пулу Solo CK Кон Колівас.

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За його словами, користувач за допомогою Antminer 60TH (спеціальний пристрій для обчислень у блокчейні Bitcoin) самостійно видобував цілий блок, за який виплатили винагороду 6,25 BTC (майже $244 тис. за курсом). З огляду на поточну складність майнінгу існує приблизно 81% ймовірності видобутку блоку одним із численних учасників Solo CK. Щасливчик добував криптовалюту майже місяць і його шанси становили 1 на 20 тисяч за кожен день майнінгу.

Пул для майнінгу — це спеціальний сервер, який дозволяє розподіляти завдання з видобутку криптовалюти між учасниками. Solo CK надає одиночним майнерам свою серверну інфраструктуру та можливість брати участь у процесі, отримуючи 2% від видобутку.

Так, щасливий користувач отримав 98% винагороди + комісію в розмірі 0.02102221 BTC, у переведенні на фіатну валюту його дохід становить $243 231. На сайті Solo CK зазначається, що отримана криптовалюта автоматично надходить на рахунок майнера.

Кон Колівас розробив популярне програмне забезпечення для майнінгу CGMiner мовою програмування C, а незабаром після цього запустив власний пул. В інтерв'ю журналу Bitcoin Magazine він пояснив, що видобуток біткоїна схожий на лотерею — чим більше у вас квитків, тим вищий шанс виграти, але пощастити може і власнику всього одного квитка, хай і з меншою ймовірністю. Незалежно від потужності обладнання, достатньо лише одного хеша (результату обчислення), щоб зібрати блок.

"Складається враження, що будь-хто може видобути блок самотужки. Так, це можливо, але не варто забувати про той факт, що є 2 000 інших майнерів, які займаються цим протягом 1 року, 3-х років, і всі вони так і не отримали жодної винагороди. Усе, що вони роблять, — це оплачують рахунки за електроенергію, а також первісні витрати на купівлю обладнання для майнінгу", — розповів Кон Колівас.

Графік складності видобутку біткоїна на сайті Glassnode Studio показує, що майнери вкладають все більше грошей в обладнання і нарощують потужності. Середні показники хешрейту за останній тиждень перевищили 223 EH/s, що є рекордом за час існування криптовалюти. Це означає, що шанси на видобуток блоку самотужки продовжують падати, і пощастити може лише найбільш удачливим соло-майнерам, а інвестиції інших можуть не окупитися.

[ + – ] Складність видобутку біткоїна Фото: Скриншот

Раніше писали, що компанія Intel розробила новий чіп Blockscale для кращого видобутку біткоїна. Розробники обіцяють більш високу потужність і пропускну здатність за меншої витрати електроенергії.

Дослідники підрахували, що майнінг біткоїна коштує втричі дорожче, ніж видобуток золота. Йдеться про енергію, яку потрібно витратити на отримання одного й того ж доходу.