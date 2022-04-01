Видобуток криптовалюти Bitcoin коштує утричі дорожче, ніж видобуток золота

Видобути золото вартістю $1 можна, витративши 5 МДж енергії, а еквівалентна сума у криптовалюті вимагає 17 МДж.

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Видобувати віртуальну валюту Bitcoin виявилося втричі дорожчим, ніж справжній цінний метал — золото. Такого висновку дійшли аналітики сайту BanklessTimes.

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Видобуток біткоїна здійснюється шляхом виконання складних обчислень та створення нових структурних блоків у спеціальній мережі — блокчейні, для цього потрібне спеціальне обладнання, що працює на електриці. Блокчейн випадково виплачує комісію в криптовалюті деяким учасникам процесу.

За підрахунками, для створення частки біткоїна вартістю $1 зараз потрібно до 17 мегаджоулів (МДж) енергії. Видобуток золота на ту саму суму вимагатиме 5 МДж, тобто в 3,4 рази менше. Хоча обидва активи споживають досить багато енергії, споживання біткоїна значно вище, адже мережі споживають електрику для завершення транзакцій та продовження роботи.

BanklessTimes зазначає, що біткоїн і золото стали найпопулярнішими активами серед інвесторів через мінливість ринку, спричинену пандемією. Сама природа біткоїну та багатьох інших криптовалют означає, що велика популярність збільшує їхню вартість. А зі збільшенням кількості учасників ринку доводиться витрачати дедалі більше енергії на майнінг.

У процесі роботи майнінг-ферми споживають велику кількість електроенергії та виділяють дуже багато вуглецю. При отриманні одного біткоїну виробляється 191 тонна вуглекислого газу, а при видобуванні еквівалентного за ціною кількості золота — 13 тонн (у 15 разів менше). У криптовалютній спільноті вже давно йдуть розмови про те, щоб зробити майнінг екологічнішим, проте ефекту аналітики поки що не спостерігають.

Ситуація погіршилася після заборони на видобуток та використання криптовалюти в Китаї, яка діє з серпня 2021 року. Раніше китайські майнери використовували дешеву та "зелену" електрику, створювану гідроелектростанціями.

Раніше писали, як американець використав майнінг-ферму для опалення трейлера та скоротив витрати вдвічі. Система виявилася дуже корисною у холодних районах, де доводиться витрачати багато грошей на газ.

Писали також, що майнінгові компанії накопичили дуже багато BTC, а це може погано позначитися на глобальному криптовалютному ринку. Як припускають аналітики, найбільші добувачі намагаються збільшувати хешрейт (потужність пристроїв для майнінгу) швидше, ніж уся мережа.