Майнінгові компанії накопичили надто багато BTC: ринок криптовалют під загрозою

Майнери вважають за краще відкладати отримані біткоїни, щоб залучати інвесторів та купувати ще більше обладнання.

Великі компанії з майнінгу накопичують біткоїни й прагнуть збільшити свою продуктивність у 2022 році. Про це дослідники з Arcane Research попередили у своєму звіті.

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Аналітики дійшли висновку, що деякі здобувачі планують збільшити хешрейт (потужність пристроїв для видобутку криптовалюти) швидше, ніж уся мережа. Згідно з останніми даними Кембриджського індексу споживання біткоїнів, 44,95% світового хешрейту припадає на майнерів із Північної Америки.

Джаран Меллеруд з Arcane Research у коментарі Cointelegraph повідомив, що більшість публічно зареєстрованих майнерів дотримуються стратегії HODL — збереження добкоїнів, незалежно від ринкової ситуації. Такий метод дозволяє їм використовувати криптовалюту для залучення інвесторів, які хочуть купувати біткоїни через посередників.

Засновник і генеральний директор компанії Compass Mining Віт Гіббс зазначив, що державні майнінгові компанії мають велику перевагу, коли справа стосується зберігання біткоїнів, адже вони мають доступ до ринків капіталу — частини фінансового ринку, на якому крутяться "довгі" гроші з терміном обігу понад рік. Тут відбувається перерозподіл вільних капіталів та їхнє інвестування в різні перспективні активи.

[ + – ] Накопичення зареєстрованих майнінгових компаній

"Їм не потрібно ліквідувати свої біткоїни, щоб купити більше машин, розширити стійку тощо. Вони можуть вийти на ринки капіталу й отримати ці гроші для продовження розширення. Так вони можуть займати великі позиції в біткоїнах", — пояснив експерт. — "Неможливо зрозуміти, скільки біткоїнів у деяких з них".

Віт Гіббс стверджує, що деякі великі майнінгові компанії володіють величезною кількістю біткоїнів. За даними сайту BitcoinTreasuries, компанія Marathon володіє третім за величиною обсягом біткоїнів серед компаній у всьому світі, відразу після Tesla та MicroStrategy. На гаманцях Marathon зберігається 8 956 BTC. Половину монет організація видобула самостійно, але вони також купили 4 813 BTC в січні 2021 року

Core Scientific є другим за величиною власником біткоїнів серед майнерів з 7355 BTC. Водночас компанія лідирує за хешрейтом: її 8,2 EH/s становлять 4,1% від загального хешрейту блокчейну Bitcoin (200 EH/s).

[ + – ] Хешрейт майнінгових компаній

Як пише портал Overclockers, регулювання криптовалют із боку США та урядів інших країн може призвести до їхнього здешевлення. Тоді інвестори вимагатимуть, щоб майнінгові компанії повернули гроші, майнерам для цього доведеться продати біткоїни за нижчою ціною. Внаслідок цього з'явиться надлишок пропозиції, здатний добити криптовалютний ринок.

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