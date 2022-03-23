Майнинговые компании накопили слишком много BTC: рынок криптовалют под угрозой

Майнеры предпочитают откладывать добытые биткоины, чтобы привлекать инвесторов и покупать еще больше оборудования.

Крупные компании по майнингу накапливают биткоины и стремятся увеличить свою производительность в 2022 году. Об этом исследователи из Arcane Research предупредили в своем отчете.

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Аналитики пришли к выводу, что некоторые добытчики планируют увеличить хешрейт (мощность устройств для добычи криптовалюты) быстрее, чем вся сеть. Согласно последним данным Кембриджского индекса потребления биткойнов, 44,95% мирового хешрейта приходится на майнеров из Северной Америки.

Джаран Меллеруд из Arcane Research в комментарии Cointelegraph сообщил, что большинство публично зарегистрированных майнеров придерживаются стратегии HODL — cохранение добытых биткоинов, независимо от рыночной ситуации. Такой метод позволяет им использовать криптовалюту для привлечения инвесторов, которые хотят покупать биткоины через посредников.

Основатель и генеральный директор компании Compass Mining Уит Гиббс отметил, что государственные майнинговые компании имеют большое преимущество, когда дело касается хранения биткойнов, ведь они имеют доступ к рынкам капитала — части финансового рынка, на котором обращаются "длинные" деньги со сроком обращения более года. Здесь происходит перераспределение свободных капиталов и их инвестирование в различные перспективные активы.

[ + – ] Накопления зарегистрированных майнинговых компаний

"Им не нужно ликвидировать свои биткойны, чтобы купить больше машин, расширить стойку и т. д. Они могут выйти на рынки капитала и получить эти деньги для продолжения расширения. Таким образом, они могут занимать большие позиции в биткойнах", — объяснил эксперт. — "Это уму не постижимо, сколько биткоинов у некоторых из них".

Уит Гиббс утверждает, что некоторые крупные майнинговые компании владеют огромным количеством биткоинов. По данным сайта BitcoinTreasuries, компания Marathon владеет третьим по величине объемом биткойнов среди компаний во всем мире, сразу после Tesla и MicroStrategy. На кошельках Marathon хранится 8 956 BTC. Половина монет организация добыла самостоятельно, но она они также купили 4813 BTC в январе 2021 года

Core Scientific является вторым по величине держателем биткойнов среди майнеров с 7 355 BTC. При этом компания лидирует по хешрейту: его 8,2 EH/s составляют 4,1% от общего хешрейта блокчейна Bitcoin (200 EH/s).

[ + – ] Хешрейт майнинговых компаний

Как пишет портал Overclockers, регулирование криптовалют со стороны США и правительств других стран может привести к их удешевлению. В таком случае инвесторы потребуют, чтобы майнинговые компании вернули деньги, майнерам же для этого придется продать биткоины по более низкой цене. В результате появится избыток предложения, способный добить криптовалютный рынок.

Ранее писали, что Bitcoin и Ethereum подорожали на фоне нападения РФ на Украину. За неделю курс первой криптовалюты вырос на 13%, а второй — на 10%.