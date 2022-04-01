Добыча криптовалюты Bitcoin стоит в тpи paзa дороже, чем добыча золота

Добыть золото стоимостью $1 можно, потратив 5 МДж энергии, а эквивалентная сумма в криптовалюте требует 17 МДж.

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Добывать виртуальную валюту Bitcoin оказалось в три раза дороже, чем настоящий ценный металл — золото. К такому выводу пришли аналитики сайта BanklessTimes.

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Добыча биткоина осуществляется путем выполнения сложных вычислений и создания новых структурных блоков в специальной сети — блокчейне, для этого требуется специальное оборудование, работающее на электричестве. Блокчейн случайным образом выплачивает комиссию в криптовалюте некоторым участникам процесса.

Согласно подсчетам, для создания доли биткоина стоимостью $1 сейчас требуется до 17 мегаджоулей (МДж) энергии. Добыча золота на ту же сумму потребует 5 МДж, то есть в 3,4 раза меньше. Хотя оба актива потребляют довольно много энергии, потребление биткойна значительно выше, ведь сети потребляют электричество для завершения транзакций и продолжения работы.

BanklessTimes отмечает, что биткоин и золото стали самыми популярными активами среди инвесторов из-за изменчивости рынка, вызванной пандемией. Сама природа биткоина и многих других криптовалют подразумевает, что большая популярность увеличивает их стоимость. А с увеличением количества участников рынка приводится тратить все больше энергии на майнинг.

В процессе работы майнинг-фермы потребляют большое количество электроэнергии и выделяют очень много углерода углерода. При получении одного биткоина производится 191 тонна углекислого газа, а при добыче эквивалентного по цене количества золота — 13 тонн (в 15 раз меньше). В криптовалютном сообществе уже давно идут разговоры о том, чтобы сделать майнинг более экологичным, однако эффекта аналитики пока не наблюдают.

Ситуация ухудшилась после запрета на добычу и использование криптовалюты в Китае, который действует с августа 2021 года. Раньше китайские майнеры использовали дешевое и "зеленое" электричество, создаваемое гидроэлектростанциями.

Ранее писали, как американец использовал майнинг-ферму для отопления трейлера и сократил расходы в два раза. Система оказалась очень полезна в холодных районах, где приходится тратить много денег на газ.

Писали также, что майнинговые компании накопили слишком много BTC, а этом может плохо сказаться на глобальном криптовалютном рынке. Как предполагают аналитики, крупнейшие добытчики пытаются увеличивать хешрейт (мощность устройств для майнинга) быстрее, чем вся сеть.