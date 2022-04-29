Один шанс из 20 000: удачливый майнер самостоятельно добыл биткоины на $244 тысячи

Счастливчик около месяца майнил криптовалюту при помощи устройства Antminer 60TH, но вряд ли он сможет повторить свой успех.

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Майнер-одиночка добыл в сети биткоина блок и получил вознаграждение, хотя шанс получить его составлял 0,00005%. Об этом в Twitter заявил администратор пула Solo CK Кон Коливас.

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По его словам, пользователь при помощи Antminer 60TH (специальное устройство для вычислений в блокчейне Bitcoin) самостоятельно добыл целый блок, за который выплатили вознаграждение 6,25 BTC (около $244 тыс. по курсу). Учитывая текущую сложность майнинга, существует около 81% вероятность добычи блока одним из многочисленных участников Solo CK. Счастливец добывал криптовалюту около месяца, и его шансы составляли 1 на 20 тысяч за каждый день майнинга.

Пул для майнинга — это специальный сервер, который позволяет распределять задачи по добыче криптовалюты между участниками. Solo CK предоставляет одиночным майнерам свою серверную инфраструктуру и возможность участвовать в процессе, получая 2% от добычи.

Таким образом удачливый пользователь получил 98% вознаграждения + комиссию в размере 0.02102221 BTC, в переводе на фиатную валюту его доход составляет $243 231. На сайте Solo CK отмечается, что полученная криптовалюта автоматически поступает на счет майнера.

Кон Коливас разработал популярное ПО для майнинга CGMiner на языке программирования C, а вскоре после этого запустил собственный пул. В интервью журналу Bitcoin Magazine он объяснил, что добыча биткоина похожа на лотерею — чем больше у вас билетов, тем выше шанс выиграть, но повезти может и обладателю всего одного билета, пусть и с меньшей вероятностью. Независимо от мощности оборудования, достаточно всего одного хэша (результата вычисления), чтобы собрать блок.

"Создается впечатление, что любой может добыть блок в одиночку. Да, это возможно, но не стоит упускать из виду тот факт, что есть 2000 других майнеров, которые занимаются этим в течение 1 года, 3-х лет, и все они так и не получили никакого вознаграждения. Все, что они делают, — это оплачивают счета за электроэнергию, а также первоначальные расходы на покупку оборудования для майнинга", — рассказал Кон Коливас.

График сложности добычи биткоина на сайте Glassnode Studio показывает, что майнеры вкладывают все больше денег в оборудование и наращивают мощности. Средние показатели хешрейта за последнюю неделю превысили 223 EH/s, что является рекордом за все время существования криптовалюты. Это означает, что шансы на добычу блока в одиночку продолжают падать, и повезти может лишь самым удачливым соло-майнерам, а инвестиции остальных могут не окупиться.

[ + – ] Сложность добычи биткоина Фото: Скриншот

Ранее писали, что компания Intel разработала новый чип Blockscale для лучшей добычи биткоина. Разработчики обещают более высокую мощность и пропускную способность при меньшем расходе электроэнергии.

Исследователи подсчитали, что майнинг биткоина обходится в тpи paзa дороже, чем добыча золота. Речь идет об энергии, которую нужно потратить на получение одного и того же дохода.