Intel разработала миниатюрный чип для лучшей добычи биткоина: в чем его особенности

Разработчики уверяют, что добились значительной экономии энергии при более высокой мощности и пропускной способности хэширования.

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Американская компания Intel выпустит новый ASIC-чип Blockscale, предназначенный для майнинга криптовалюты биткоин. Подробности разработки она раскрыла на официальном сайте.

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Добыча биткоина и некоторых других криптовалют в блокчейнах настолько сложная, что требует интегральных схем специального назначения — pplication-specific integrated circuit, или сокращенно ASIC. Такое оборудование "заточено" под выполнение специфических операций с максимальной эффективностью.

Особенности Intel Blockscale ASIC:

Выделенный процессор ASIC с алгоритмом безопасного хэширования-256 (SHA-256);

Скорость хэширования до 580 GH/s и энергоэффективность до 26 Дж/TH;

Встроенные датчики для измерения температуры и напряжения;

Поддержка до 256 интегральных схем в одной цепочке общей мощностью 148 TH/s и с потреблением 3860 Вт;

Набор ПО для упрощения разработки готовых майнерских систем для клиентов.

Intel планирует выпустить Blockscale в третьем квартале 2022 года, воплотив в нем результаты многолетних исследований и разработок в области майнинга. Первые майнерские системы на базе нового чипа построят компании Argo Blockchain, Block Inc., Hive Blockchain Technologies и GRIID Infrastructure. В Intel заявили, что благодаря новой кремниевой технологии смогут поставлять чипы в больших объемах, не срывая поставки своих центральных или графических процессоров.

Как пишут разработчики, блокчейны, работающие по принципу доказательства работы (proof of work), остаются популярными из-за надежности, а также способности расширяться без ущерба для децентрализации. Однако с развитием криптовалютных технологий растет и сложность добычи, которая требует большого количества энергии и все более мощного оборудования. Майнерам необходимы эффективные ASIC-чипы, которые позволяет экономить электроэнергию и сократят количество электронных отходов.

"Intel стремится ответственно продвигать технологию блокчейна, и мы гордимся тем, что сотрудничаем и предоставляем решения компаниям, которые создают более устойчивую криптовалютную экосистему во всем мире. Intel Blockscale ASIC сыграет важную роль, помогая компаниям, занимающимся добычей биткойнов, в достижении целей устойчивого развития и масштабирования скорости хэширования в ближайшие годы", — прокомментировал Хосе Риос, генеральный менеджер Blockchain and Business Solutions в подразделении Intel Accelerated Computing Systems and Graphics Group.

Ранее писали, как в России майнер потерял $5 тыс. из-за неправильного подключения фермы. В ремонтной мастерской выяснили, что предприниматель не той стороной вставил райзер в материнскую плату и загубил три дорогостоящие видеокарты.

Недавно эксперты подсчитали, что добыча биткоина обходится в три раза дороже, чем настоящего золота. Драгоценный металл оказалось добывать не только выгоднее, но и безопаснее для экологии.