Российский горе-майнер потерял $5 тыс. из-за неправильного подключения фермы (видео)

Невнимательный предприниматель три раза подряд не той стороной подключил райзер к материнской плате и загубил видеокарты.

Российский майнер из-за глупой ошибки уничтожил оборудование стоимостью около $5 тыс. буквально за секунду. Он отдал технику на ремонт инженерам в мастерскую HappyPC, которые пересказали его историю на канале в YouTube.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Предприниматель, которого в ролике не показали, решил запустить майнинг-ферму и купил для этого две бывших в употреблении видеокарты GeForce RTX 3080, — по словам авторов видеоролика, такие на российском рынке продаются по 220-240 тыс. рублей ($2100-$2300). Взяв первое устройство, майнер вставил плату райзера (удлинитель для видеокарт) в материнскую плату другой стороной.

Из-за неправильного подключения видеокарта пришла в негодность и отказалась работать. Не осознав свою ошибку, человек таким же образом вставить в "материнку" вторую RTX 3080, а затем еще и 100% рабочую GeForce GTX 1080 Ti, которую вытащил из своей фермы. Только после этого он заметил, что все это время неправильно вставлял плату райзера.

"Ситуация рядовая, но из ряда вон выходящая", — подчеркнул ремонтник. — "У нас на столе просто минус 500 тысяч".

По словам специалиста, три видеокарты сгорели, а для их починки понадобится заменить графические чипы. Из-за дефицита стоимость комплектующих на российском рынке значительно выросла, поэтому составляет более половины стоимости карт. Ремонт каждой RTX 3080 обойдется не менее 150 тысяч рублей ($1430), и существует риск поломки чипов видеопамяти. Пока неизвестно, согласился ли владелец ремонтировать оборудование на таких условиях.

Ранее американец собрал установку, пока обогревает трейлер во время майнинга криптовалюты. По словам создателя, оборудование позволило вдвое сократить расходы на отопление газом в холодной местности, правда, прибыли занятие пока не приносит.

Писали также, что владелец майнинг-фермы из сотен видеокарт показал процесс добычи криптовалюты Ethereum и Ravencoin. Для установки шумного оборудования он арендовал большое помещение в в центре обработки данных Tonaquint в штате Юта. Майнер предпочитает использовать видеокарты, а не платы ASIC.