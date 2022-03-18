Російський горе-майнер втратив $5 тис. через неправильне підключення ферми (відео)

Неуважний підприємець тричі поспіль не тією стороною підключив райзер до материнської плати та занапастив відеокарти.

Російський майнер через дурну помилку знищив обладнання вартістю близько $5 тис. буквально за секунду. Він віддав техніку на ремонт інженерам у майстерню HappyPC, які переказали його історію на каналі YouTube.

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Підприємець, якого в ролику не показали, вирішив запустити майнінг-ферму та купив для цього дві вживані відеокарти GeForce RTX 3080, — за словами авторів відеоролика, такі на російському ринку продаються по 220-240 тис. рублів ($2100-$2300). Взявши перший пристрій, майнер вставив плату райзера (подовжувач відеокарт) у материнську плату іншою стороною.

Через неправильне підключення відеокарта стала непридатною та відмовилася працювати. Не усвідомивши свою помилку, чоловік так само вставив у "материнку" другу RTX 3080, а потім ще й 100% робочу GeForce GTX 1080 Ti, яку витягнув зі своєї ферми. Тільки після цього він помітив, що весь цей час неправильно вставляв плату райзера.

"Ситуація буденна, але й надзвичайна, — підкреслив ремонтник. — У нас на столі просто мінус 500 тисяч".

За словами фахівця, три відеокарти згоріли, а для їхнього ремонту знадобиться замінити графічні чипи. Через дефіцит вартість комплектуючих на російському ринку значно зросла, тому становить більше половини вартості карт. Ремонт кожної RTX 3080 обійдеться щонайменше в 150 тисяч рублів ($1430), і існує ризик поломки чипів відеопам'яті. Поки що невідомо, чи погодився власник ремонтувати обладнання на таких умовах.

Раніше американець зібрав установку, поки обігріває трейлер під час майнінгу криптовалюти. За словами творця, обладнання дозволило вдвічі скоротити витрати на опалення газом у холодній місцевості, щоправда, прибутку заняття поки що не приносить.

Писали також, що власник майнінг-ферми із сотень відеокарт показав процес видобутку криптовалюти Ethereum і Ravencoin. Для встановлення шумного обладнання він орендував велике приміщення в центрі обробки даних Tonaquint у штаті Юта. Майнер вважає за краще використовувати відеокарти, а не плати ASIC.