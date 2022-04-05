Intel розробила мініатюрний чип для кращого видобутку біткоїну: у чому його особливості

Розробники запевняють, що досягли значної економії енергії за вищої потужності та пропускної спроможності хешування.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Американська компанія Intel випустить новий ASIC-чип Blockscale, призначений для майнінгу криптовалюти біткоїн. Подробиці розробки вона розкрила на офіційному сайті.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Видобуток біткоїну та деяких інших криптовалют у блокчейнах настільки складний, що потребує інтегральних схем спеціального призначення – pplication-specific integrated circuit, або скорочено ASIC. Таке обладнання "заточене" під виконання специфічних операцій із максимальною ефективністю.

Особливості Intel Blockscale ASIC:

Виділений процесор ASIC із алгоритмом безпечного хешування-256 (SHA-256);

Швидкість хешування до 580 GH/s і енергоефективність до 26 Дж/TH;

Вбудовані датчики для вимірювання температури та напруги;

Підтримка до 256 інтегральних схем в одному ланцюжку загальною потужністю 148 TH/s та зі споживанням 3860 Вт;

Набір програмного забезпечення для спрощення розробки готових майнерських систем для клієнтів.

Intel планує випустити Blockscale у третьому кварталі 2022 року, втіливши в ньому результати багаторічних досліджень і розробок у галузі майнінгу. Перші майнерські системи на базі нового чипа збудують компанії Argo Blockchain, Block Inc., Hive Blockchain Technologies та GRIID Infrastructure. В Intel заявили, що завдяки новій кремнієвій технології зможуть постачати чипи у великих обсягах, не зриваючи постачання своїх центральних чи графічних процесорів.

Як пишуть розробники, блокчейни, які працюють за принципом доказу роботи (proof of work), залишаються популярними через надійність, а також здатність розширюватися без шкоди для децентралізації. Проте з розвитком криптовалютних технологій зростає і складність видобутку, що потребує великої кількості енергії та все потужнішого обладнання. Майнерам необхідні ефективні ASIC-чипи, які дозволяють економити електроенергію та скоротять кількість електронних відходів.

"Intel прагне відповідально просувати технологію блокчейну, і ми пишаємося тим, що співпрацюємо з кампаніями, які створюють стійкішу криптовалютну екосистему в усьому світі, та надаємо рішення їм. Intel Blockscale ASIC відіграє важливу роль, допомагаючи компаніям, що займаються видобутком біткоїнів, у досягненні цілей сталого розвитку та масштабуванні швидкості хешування в найближчі роки", — прокоментував Хосе Ріос, генеральний менеджер Blockchain and Business Solutions у підрозділі Intel Accelerated Computing Systems and Graphics Group.

Раніше писали, як у Росії майнер втратив $5 тис. через неправильне підключення ферми. У ремонтній майстерні з'ясували, що підприємець не тією стороною вставив райзер у материнську плату та занапастив три дорогі відеокарти.

Нещодавно експерти підрахували, що видобуток біткоїна обходиться втричі дорожче, ніж справжнє золото. Дорогоцінний метал виявився не лише вигіднішим, а й безпечнішим для екології.