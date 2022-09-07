Майнер-одиночка добыл биткоины на $127 тыс., но криптовалюта резко обвалилась

Участник сети добился успеха при помощи оборудования мощностью 270 TH/s, но ему нужно отдать 2% за услуги пула Solo CK.

Майнер в одиночку добыл блок биткоина и получил большое вознаграждение. Об этом на своей странице в Twitter написал администратор пула Solo CK Кон Коливас.

Майнинговый пул — это специальный сервис, который объединяет майнеров для совместной добычи криптовалюты. Solo CK, основанный Коном Коливасом, позволяет одиночкам пользоваться своими серверами за комиссию в размере 2% от добычи. Одному из участников крупно повезло, ведь он добыл блок #752 868 в блокчейне биткоина, используя оборудование мощностью 270 TH/s.

Судя по официальному сайту, 6 сентября пользователь получил вознаграждение в размере 6,25 биткоина, а также комиссионные в размере 0,09712259 биткоина, которые на тот момент в сумме стоили около $126 860. Однако согласно курсу на момент написания новости, стоимость добычи составляет $119 358,9. Майнер должен отдать $2387,178 пулу Solo CK за оказанные услуги, таким образом, его чистая прибыль составила чуть меньше $117 тыс.

7 сентября стоимость биткоина резко упала на 5,4% за сутки и сейчас составляет $18,8 тыс. по данным сервиса CoinGecko. До этого, а августе, первая криптовалюта долгое время держалась на уровне $19-$20 тысяч. Если бы майнер успел вывести добытые биткоины, то с учетом комиссии пула получил бы около $124 323, всего же сума добычи составила примерно $127 тыс.

Стоит отметить, что 31 августа сложность майнинга в сети биткоина после очередного планового перерасчета увеличилась сразу на 9,26%, до 30,97 Т. Это стало вторым по величине приростом показателя с начала года, максимальная сложность была установлена 11 мая (31,25 Т) накануне масштабного обвала рынка криптовалют, вызванного крахом Terra.

В апреле писали, что удачливый майнер в одиночку добыл биткоинов на $244 тысячи. Он также состоял в пуле Solo CK и поделился лишь 2% своей прибыли. По словам Кона Коливаса, на тот момент вероятность добычи блока одним из участников его пула составляла 81%, а шансы конкретного счастливчика с устройством Antminer 60TH составляли 1 к 20 тыс.

Недавно стало известно, что майнеры заработали на отключении оборудования больше, чем на добыче криптовалют. К примеру, майнинговая компания Riot Blockchain вернула поставщику сэкономленную электроэнергию и получила $9,5 млн.