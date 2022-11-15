Дрон проник в сверхсекретную "Зону 51" незаметно для военных США и снял все на видео

Ни армия, ни правоохранители даже не подозревали о слежке, пока оператор не опубликовал фото и видео.

Related video

В США оператор смог незаметно завести летающий дрон на сверхсекретную военную базу "Зона 51" и снять ее на камеру. Подробности выяснил портал Military Monitoring.

Владелец сайта под название "Dreamland Resort: Area 51" Йорг Арну много лет занимается исследованием "Зоны 51", которая из-за своей секретности породила множество теорий, по слухам, там военные изучают захваченные НЛО и космических пришельцев. Американец воспользовался инструкциями, найденными в Интернете, обошел армейские системы защиты с помощью дрона, а затем сделал 92 фотографии и снял 10-минутное видео на территории объекта.

Раньше считалось, что БПЛА не могут проникнуть в "Зону 51" из-за оборудования, которое глушит сигналы GPS, однако оператор смог провести устройство по безопасному маршруту. Йорг Арну выбрал дрон из легкого материала, чтобы его не замечали радары, а также подключил батарею большой емкости для дальнего перелета.

Интересно, что армия и власти США даже не подозревали о проникновении на сверхсекретную базу, пока американец не опубликовал отснятые кадры и не обнародовал GPS-координаты своего полета. Йорга Арну быстро вычислили и задержали в его доме в городе Рэйчел, штат Невада. Сейчас правоохранители ведут расследование.

Ранее в Бельгии ученые разработали технологию, которая позволяет любым дронам следить за людьми с помощью Wi-Fi. Система улавливает специфические сигналы от гаджетов даже сквозь стены и показывает их местоположение в доме.

Писали также, что в США разработали новую систему DroneHunter F700 для борьбы с беспилотниками. Квадрокоптер оснастили крепкой сетью, которая ловит дроны-нарушители. После поимки птичек можно сбросить на парашюте или доставить на военную базу.