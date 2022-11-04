Любые дроны могут "видеть" сквозь стены из-за уязвимости Wi-Fi: сделать может каждый

Дешевая технология Wi-Peep позволяет отслеживать гаджеты и их владельцев. Злоумышленники могут использовать ее при ограблениях.

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Ученые из Университета Ватерлоо в Бельгии заставили обычный дрон следить за людьми сквозь стены домов при помощи их же Wi-Fi. Исследование опубликовано на сайте ACM Digital Library.

Устройство под названием Wi-Peep на основе квадрокоптера использует уязвимость под названием "вежливый Wi-Fi": гаджеты откликаются на попытки подключения любого устройства к сети, даже если они неудачные, например, неправильно введен пароль. Дрон летает вокруг дому и отправляет упомянутым гаджетам сигналы, а затем измеряет время отклика и определяет их местоположение с точностью до одного метра.

Как отметила соавтор исследования Али Абеди, технология позволит злоумышленникам планировать ограбления домов, показывая, где находятся камеры наблюдения и дорогостоящая техника для кражи или взлома. Кроме того, они смогут следить за перемещениями охранников в банках по смартфонам и часам.

[ + – ] Схема работы Wi-Peep

Способы следить за людьми при помощи Wi-Fi уже давно известны, однако предыдущие варианты требуют дорогостоящего оборудования. А вот для создания Wi-Peep инженеры купили в магазине обычный гражданский беспилотник и добавили к нему несколько деталей общей стоимостью всего $20. По словам исследователей, такое устройство может собрать любой человек, разбирающийся в электронике.

С помощью Wi-Peep сотрудники Университета Ватерлоо доказали наличие критической уязвимости в технологии Wi-Fi. Они посоветовали производителям сетевого оборудования рандомизировать время отклика, то есть, менять его от сообщения к сообщению, пока "лазейку" не исправят на глобальном уровне.

Ранее писали, что инженеры нашли способ раздавать дронам Интернет Starlink. Специальное оборудование обеспечивает беспилотники связью для управления и передачи видеосигнала в районах, куда не добивает мобильная связь или Wi-Fi.

Недавно также представили окна из "умного" стекла, способные раздавать Wi-Fi при помощи солнечного света. Последний прототип во время эксперимента передавал данные на мобильный телефон со скоростью 16 килобит в секунду.