Будь-які дрони можуть "бачити" крізь стіни через уразливість Wi-Fi: зробити може кожен

Дешева технологія Wi-Peep дозволяє відстежувати гаджети та їх власників. Зловмисники можуть використовувати її під час пограбувань.

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Учені з Університету Ватерлоо в Бельгії змусили звичайний дрон стежити за людьми крізь стіни будинків за допомогою їхнього Wi-Fi. Дослідження опубліковано на сайті ACM Digital Library.

Пристрій під назвою Wi-Peep на основі квадрокоптера використовує уразливість під назвою "ввічливий Wi-Fi": гаджети відгукуються на спроби підключення будь-якого пристрою до мережі навіть якщо вони невдалі, наприклад, неправильно введений пароль. Дрон літає навколо будинку та відправляє згаданим гаджетам сигнали, а потім вимірює час відгуку та визначає їхнє розташування з точністю до одного метра.

Як зазначила співавторка дослідження Алі Абеді, технологія дозволить зловмисникам планувати пограбування будинків, показуючи, де знаходяться камери спостереження та дорога техніка для крадіжки чи злому. Крім того, вони зможуть стежити за переміщеннями охоронців у банках за смартфонами та годинниками.

[ + – ] Схема роботи Wi-Peep

Способи стежити за людьми за допомогою Wi-Fi вже давно відомі, проте попередні варіанти потребують дорогого обладнання. А ось для створення Wi-Peep інженери купили в магазині звичайний цивільний безпілотник і додали в нього кілька деталей загальною вартістю лише $20. За словами дослідників, такий пристрій може зібрати будь-яка людина, яка знається на електроніці.

За допомогою Wi-Peep співробітники Університету Ватерлоо довели наявність критичної уразливості технології Wi-Fi. Вони порадили виробникам мережевого обладнання рандомізувати час відгуку, тобто змінювати його від повідомлення до повідомлення, поки "лазівку" не виправлять на глобальному рівні.

Раніше писали, що інженери знайшли спосіб роздавати дронам інтернет Starlink. Спеціальне обладнання забезпечує безпілотники зв'язком для керування і передавання відеосигналу в районах, куди не добиває мобільний або Wi-Fi.

Нещодавно також представили вікна з "розумного" скла, здатні роздавати Wi-Fi за допомогою сонячного світла. Останній прототип під час експерименту передавав дані на мобільний телефон зі швидкістю 16 кілобіт на секунду.