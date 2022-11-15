Эксперты назвали лучшую зарядную станцию 2022 года: на что способна AMPACE P600

Портативная батарея получила достаточно разъемов для одновременного подключения 11 устройств мощностью до 1200 Вт.

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Компания Ampace выпускает на рынок мощную портативную зарядную станцию P600. Издание Tech Times признала ее лучшей моделью 2022 года и рассказало о главных преимуществах устройства.

Портативные электростанции представляют собой перезаряжаемые источники электроэнергии и работают как внешние аккумуляторы, достаточно большие для питания бытовой техники, гаджетов или туристического снаряжения. Такие устройства являются мобильными, безопасными, бесшумными и не зависят от топлива, в отличие от генераторов.

AMPACE P600 оснащена гибридным аккумулятором LiFePO4 с огромной емкостью (584 Втч), которую можно увеличить почти в два раза, до 1168 Втч, купив дополнительную батарею от производителя. Станция выдерживает более 100 циклов зарядки-разрядки благодаря высококачественным электрическим компонентам, после емкость снижается на 30%. Она оснащена системой управления питанием, позволяющей регулировать напряжение и рабочую температуру — в случае перегрузки или короткого замыкания AMPACE P600 безопасно отключится, чтобы сберечь себя и подключенные устройства. Прочный корпус защищает от повреждений при падениях, может работать при температуре от -20 до +45 градусов по Цельсию.

Станция способна питать другие устройства с резистивной нагрузкой до 1800 Вт благодаря инновационной функции A-Turbo, встроенный инвертор позволяет подключать технику мощностью до 1200 Вт, в том числе холодильник или стиральную машинку. Заряжается она с помощью сетевого адаптера переменного тока, автомобильного зарядного устройства, электрогенератора или солнечной панели AMPACE — она тоже весьма надежна, ведь защищена по стандарту IP67. Встроенный контроллер MPPT позволяет солнечной панели работать с максимальной мощностью.

Станция оснащена 2 розетками переменного тока (выход с чистой синусоидой), одним разъемом USB-C 60 Вт, одним USB-A 18 Вт, двумя USB-A 12 Вт, одним автомобильным зарядным устройством, двумя выходами DC 5521 для солнечного генератора. Таким образом к ней можно одновременно подключить до 11 устройств. Кроме того, P600 может использоваться в качестве пускового устройства для запуска транспортного средства, позволяя вам заводить автомобиль, а не ждать, пока зарядится аккумулятор.

Сейчас компания AMPACE принимает предварительные заказы по цене в $359,99, а с 30 ноября станция должна подорожать. P600 предлагают в трех цветах: металлический серый, мистический зеленый и винтажный коричневый.

Ранее Фокус представил лучшие зарядные станции для дома, которые продаются в Украине. Портативные батареи являются оптимальным решением в условиях веерных отключений электроэнергии, хотя и стоят недешево.