Експерти назвали найкращу зарядну станцію 2022 року: на що здатна AMPACE P600

Портативна батарея отримала досить роз'єм для одночасного підключення 11 пристроїв потужністю до 1200 Вт.

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Компанія Ampace випускає ринку потужну портативну зарядну станцію P600. Видання Tech Times визнало її найкращою моделлю 2022 року та розповіло про головні переваги пристрою.

Портативні електростанції є джерелами електроенергії, що перезаряджаються, і працюють як зовнішні акумулятори, досить великі для живлення побутової техніки, гаджетів або туристичного спорядження. Такі пристрої є мобільними, безпечними, безшумними та не залежать від палива, на відміну від генераторів.

AMPACE P600 оснащена гібридним акумулятором LiFePO4 з величезною ємністю (584 Втч), яку можна збільшити майже вдвічі, до 1168 Втч, купивши додаткову батарею від виробника. Станція витримує понад 100 циклів зарядки-розрядки завдяки високоякісним електричним компонентам, після чого ємність знижується на 30%. Вона оснащена системою керування живленням, що дозволяє регулювати напругу та робочу температуру — у разі перевантаження або короткого замикання AMPACE P600 безпечно відключиться, щоб зберегти себе та підключені пристрої. Міцний корпус захищає від пошкоджень під час падіння, може працювати при температурі від -20 до +45 градусів за Цельсієм.

Станція здатна живити інші пристрої з резистивним навантаженням до 1800 Вт завдяки інноваційній функції A-Turbo, вбудований інвертор дозволяє підключати техніку потужністю до 1200 Вт, зокрема холодильник або пральну машинку. Заряджається вона за допомогою адаптера змінного струму, автомобільного зарядного пристрою, електрогенератора або сонячної панелі AMPACE — вона теж дуже надійна, адже захищена за стандартом IP67. Вбудований контролер MPPT дозволяє сонячній панелі працювати з максимальною потужністю.

Станція оснащена 2 розетками змінного струму (вихід із чистою синусоїдою), одним роз'ємом USB-C 60 Вт, одним USB-A 18 Вт, двома USB-A 12 Вт, одним автомобільним зарядним пристроєм, двома виходами DC 5521 для сонячного генератора. Таким чином, до неї можна одночасно підключити до 11 пристроїв. Крім того, P600 може використовуватися як пусковий пристрій для запуску транспортного засобу, дозволяючи вам заводити автомобіль, а не чекати, поки зарядиться акумулятор.

Зараз компанія AMPACE приймає попередні замовлення за ціною $359,99, а з 30 листопада станція повинна подорожчати. P600 пропонують у трьох кольорах: металевий сірий, містичний зелений та вінтажний коричневий.

Раніше Фокус представив найкращі зарядні станції для будинку, які продаються в Україні. Портативні батареї є оптимальним рішенням в умовах віялових відключень електроенергії, хоч і коштують недешево.