Американцы развернули крупнейший спутник в мире площадью 64 кв. м: зачем он нужен (видео)

Массив спутников сможет обеспечить связью и Интернетом людей, находящихся в самых отдаленных уголках планеты.

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Аппарат обеспечит работу технологии 5G. Сигналы будут улавливаться гаджетами напрямую со спутника через частоты 3GPP, пишет СМИ interestingengineering.com.

Компания AST SpaceMobile (Техас, США) недавно запустила на орбиту Bluewalker 3 при помощи ракеты-носителя SpaceX Falcon. Запуск состоялся в первой декаде сентября, однако компания решила сообщить о результатах работы спутникового массива только сейчас. Его площадь составляет 64 кв. м, он служит предоставления доступа мобильных устройств к 5G-интернету. Разработчики заявляют, что массив способен покрыть 482 803 кв. км земной площади.

К проекты присоединились несколько операторов мобильной связи: AT&T, Indosat Ooredoo Hutchison, Bell Canada, Vodafone Group, Africell и др. По идее, связью должны быть обеспечены жители сел, туристы, исследователи, спасатели, которые бывают в труднодоступных районах. Тестировать технологию спутниковой связи будут на всех континентах, как только получат одобрение регуляторов.

[ + – ] Сотрудники AST SpaceMobile подготовили спутниковую группировку для запуска на низкую околоземную орбиту Фото: AST SpaceMobile

Астрономы полагают, что спутники BlueWalker 3 могут стать одним из самых ярких объектов на ночном небе, что помешает им проводить свои наблюдения за небесными телами. Но, на данном этапе, массив не слишком портит ученым обзор. Большее беспокойство вызывает то, что столь огромный аппарат, если вдруг выйдет из строя, легко превратится в огромный кусок космического мусора. Кто и как его уберет, в таком случае, — не ясно.

Ранее мы писали о том, что дроны могут летать организованной "стаей", выстраиваясь во время полета в форме трехмерной фигуры, например, куба. Инженеры говорят, что таким образом устройства могут более тщательно обследовать воздушное пространство и, собрав данные, дать возможность метеорологам составить наиболее точный прогноз погоды.