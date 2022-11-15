Американці розгорнули найбільший супутник у світі площею 64 кв. м: навіщо він потрібен (відео)

Related video

Апарат забезпечить роботу технології 5G. Сигнали уловлюватимуться гаджетами безпосередньо із супутника через частоти 3GPP, пише ЗМІ interestingengineering.com.

Компанія AST SpaceMobile (Техас, США) нещодавно запустила на орбіту Bluewalker 3 за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon. Запуск відбувся в першій декаді вересня, проте компанія вирішила повідомити про результати роботи супутникового масиву лише зараз. Його площа складає 64 кв. м, він служить для надання доступу мобільних пристроїв до 5G-інтернету. Розробники заявляють, що масив здатний покрити 482 803 кв. км земної площі.

До проєктів приєдналося кілька операторів мобільного зв'язку: AT&T, Indosat Ooredoo Hutchison, Bell Canada, Vodafone Group, Africell та ін. За ідеєю, зв'язком мають бути забезпечені мешканці сіл, туристи, дослідники, рятувальники, які бувають у важкодоступних районах. Тестуватимуть технологію супутникового зв'язку на всіх континентах, як тільки отримають схвалення регуляторів.

[ + – ] Співробітники AST SpaceMobile підготували супутникове угруповання для запуску на низьку навколоземну орбіту Фото: AST SpaceMobile

Астрономи вважають, що супутники BlueWalker 3 можуть стати одним із найяскравіших об'єктів на нічному небі, що завадить їм проводити свої спостереження за небесними тілами. Але на цьому етапі масив не надто псує вченим огляд. Більше занепокоєння викликає те, що такий величезний апарат, якщо раптом вийде з ладу, легко перетвориться на величезний шмат космічного сміття. Хто і як його прибере в такому разі — не зрозуміло.

Раніше ми писали про те, що дрони можуть літати організованою "зграєю", шикуючись під час польоту у формі тривимірної фігури, наприклад, куба. Інженери кажуть, що так пристрої можуть ретельніше обстежити повітряний простір і, зібравши дані, дати можливість метеорологам скласти найточніший прогноз погоди.