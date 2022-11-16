Новые спутники смогут отследить всех, кто глушит GPS и AIS: как это поможет разведчикам

Спутники от HawkEye 360 будут мониторить радиочастотные сигналы средств радиоэлектронной борьбы противника — на суше и на море.

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Компания HawkEye 360 ​​планирует запустить в следующем месяце три радиочастотных (РЧ) геолокационных спутника, чтобы расширить зону покрытия средних широт Земли и собирать РЧ-данные каждый час из любой точке мира, сообщает breakingdefense.com.

Три спутника Cluster 6 будут отправлены на околоземную орбиту на ракете-носителе Rocket Lab Electron с объекта НАСА на острове Уоллопс. На данный момент уже запущены 5 кластеров по 3 спутника в каждом. Компания увеличит численность группировки до 18-ти.

Радиочастотные геолокационные спутники обнаруживают источники радиоизлучения. Например, они могут точно определять местоположение глушителей GPS и сигналов автоматической системы идентификации (AIS), используемой кораблями для идентификации себя и передачи своего местоположения. По словам представителя компании-разработчика Роба Рейнхарта, спутники Cluster 6 будут размещены на наклонной орбите над центром земного шара. Это должно снизить количество повторных посещений аппаратами одного и того же участка.

[ + – ] Так выглядит визуализация работы спутников HawkEye 360

Известно, что новые спутники располагают более широким частотным диапазоном, что расширит возможности HawkEye 360 ​​по отслеживанию помех, создаваемых для разного рода сигналов. В комментарии СМИ Рейнхарт отметил, что у компании уже есть планы по запуску еще 9-ти спутников до середины следующего года. Cluster 7, к примеру, должен быть запущен в феврале с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon 9. Он добавил, что еще два кластера будут запущены Rocket Lab вместе на одной ракете-носителе Electron в середине следующего года.

Издание также сообщило, что в сентябре 2022 года Национальное управление военно-космической разведки США заключило контракт с HawkEye 360 на картографирование радиочастотных излучателей на разных частотах. Сумма контракта составила $300 тыс.

Ранее мы сообщали о том, что американская компания AST SpaceMobile тестирует спутниковую 5G-связь, запустив огромный спутник, площадь которого составила почти 65 кв. м.