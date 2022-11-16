Нові супутники зможуть відстежити всіх, хто глушить GPS та AIS: як це допоможе розвідникам

Супутники від HawkEye 360 передаватимуть радіочастотні сигнали засобів радіоелектронної боротьби супротивника — на суші та на морі.

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Компанія HawkEye 360 ​​планує запустити наступного місяця три радіочастотні (РЧ) геолокаційні супутники, щоб розширити зону покриття середніх широт Землі та збирати РЧ-дані щогодини з будь-якої точки світу, повідомляє breakingdefense.com.

Три супутники Cluster 6 відправлять на навколоземну орбіту на ракеті-носії Rocket Lab Electron з об'єкта НАСА на острові Воллопс. На цей час вже запущено 5 кластерів по 3 супутники в кожному. Компанія збільшить чисельність угруповання до 18.

Радіочастотні геолокаційні супутники виявляють джерела радіовипромінювання. Наприклад, вони можуть точно визначати місцезнаходження глушників GPS та сигналів автоматичної системи ідентифікації (AIS), використовуваної кораблями для ідентифікації себе та передачі свого розташування. За словами представника компанії-розробника Роба Рейнхарта, супутники Cluster 6 розмістять на похилій орбіті над центром земної кулі. Це має знизити кількість повторних відвідувань апаратами однієї й тієї ж ділянки.

[ + – ] Так виглядає візуалізація роботи супутників HawkEye 360

Відомо, що нові супутники мають ширший частотний діапазон, що розширить можливості HawkEye 360 ​​по відстеженню перешкод, створюваних для різного роду сигналів. У коментарі ЗМІ Рейнхарт зазначив, що компанія вже має плани із запуску ще 9 супутників до середини наступного року. Cluster 7, наприклад, має бути запущений у лютому за допомогою ракети-носія SpaceX Falcon 9. Він додав, що ще два кластери запустять Rocket Lab разом на одній ракеті-носії Electron в середині наступного року.

Видання також повідомило, що у вересні 2022 року Національне управління військово-космічної розвідки США уклало контракт із HawkEye 360 на картографування радіочастотних випромінювачів на різних частотах. Сума контракту становила $300 тис.

Раніше ми повідомляли про те, що американська компанія AST SpaceMobile тестує супутниковий 5G-зв'язок, запустивши величезний супутник, площа якого склала майже 65 кв. м.