Инженеры создали автономный БПЛА, способный видеть в темноте: как его используют

Беспилотник самостоятельно взлетает, садится и летает по запрограммированному маршруту, передавая изображение на расстояние до 15 км.

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В Южно-Африканской Республике инженеры компании Conzer Aeronautics разработали новые беспилотные летательные аппараты для воздушного патрулирования. Об этом пишет издание Business Insider.

Компания из города Стелленбоша в ЮАР собрала несколько дронов с системой вертикального взлета и посадки, которые могут летать в течение двух часов на расстоянии до 15 км от базовой станции, а вскоре дальность полета планируют увеличить до 30 км. Они предназначены для поиска преступников, нарушающих закон.

Дроны Conzer оснащены тепловизионными камерами военного класса от известной компании FLIR, которые создают изображения на основе тепловых сигналов. С их помощью дроны могут работать даже ночью, обнаруживая людей и животных даже среди кустов и деревьев.

По словам Conzer Aeronautics, они используют иностранные детали, однако собственное ПО делает устройства уникальными. Встроенная система позволяет БПЛА автономно летать по маршруту, отмеченному на цифровой карте, включая взлет и посадку в нужных местах. Оператор же может следить за происходящим в реальном времени, получая видео с камеры на свой ноутбук.

[ + – ] Корпус дрона Conzer Aeronautics

Как рассказал директор Conzer Жак Бургер, оператор может в любой момент взять пульт и управлять беспилотником вручную. Однако статистика показывает, что люди очень часто допускают ошибки и разбивают дорогостоящие устройства, а также устают во время длительных полетов. Программа же позволяет избежать таких проблем, а кроме того имеет режим патрулирования, заставляя БПЛА кружить на определенной территорией, снимая происходящее на камеру.

"Мы закончили разработку программного обеспечения, которое позволяет дрону летать полностью, пока есть оператор. Законы страны требует присутствия лицензированного оператора", — подчеркнул Жак Бургер.

[ + – ] Обслуживание дрона Conzer Aeronautics

Возможности дронов протестировали в заповедниках, где активно промышляют браконьеры. Исследователям не удалось поймать ни одного злоумышленника, однако владельцы учреждений заинтересовались технологией, ведь они показывают местоположение различных животных и позволяют гораздо удобнее следить за ними.

Кроме того, Conzer Aeronautics предлагает использовать их беспилотники для борьбы с преступностью в городах, но для этого нужно получить разрешение на уровне закона. К примеру, во время облав и преследований дроны можно использовать для слежки с воздуха и передачи GPS-координат подразделениям, которые выехали для поддержки. Программисты разрабатывают ПО, которое позволит аппаратам следовать за движущимися целями, не давая преступникам скрыться.

"Цель заключается в том, чтобы добавить компьютерное зрение, которое может автоматически отслеживать цели. Это возможно, и мы знаем, как это сделать, на данный момент вопрос лишь в деньгах", — поделился глава компании.

Ранее в Израиле представили "умный" БПЛА для ближнего боя. Квадрокоптер оснащен системой обнаружения целей и препятствий, которая позволяет легко и эффективно уничтожать живую силу противника в зданиях и на улицах города.