Інженери створили автономний БПЛА, здатний бачити у темряві: як його використовують

Безпілотник самостійно злітає, сідає і літає запрограмованим маршрутом, передаючи зображення на відстань до 15 км.

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У Південно-Африканській Республіці інженери компанії Conzer Aeronautics розробили нові безпілотні літальні апарати для повітряного патрулювання. Про це пише видання Business Insider.

Компанія зі міста Стелленбош у ПАР зібрала кілька дронів із системою вертикального зльоту та посадки, які можуть літати протягом двох годин на відстані до 15 км від базової станції, а незабаром дальність польоту планують збільшити до 30 км. Вони призначені для пошуку злочинців, які порушують закон.

Дрони Conzer оснащені тепловізійними камерами військового класу від відомої компанії FLIR, що створюють зображення на основі теплових сигналів. З їхньою допомогою дрони можуть працювати навіть уночі, виявляючи людей і тварин навіть серед кущів та дерев.

За словами Conzer Aeronautics, вони використовують іноземні деталі, проте власне програмне забезпечення робить пристрої унікальними. Вбудована система дозволяє БПЛА автономно літати маршрутом, позначеним на цифровій карті, включаючи зліт і посадку в потрібних місцях. Оператор може стежити за тим, що відбувається в реальному часі, отримуючи відео з камери на свій ноутбук.

[ + – ] Корпус дрона Conzer Aeronautics

Як розповів директор Conzer Жак Бургер, оператор може будь-якої миті взяти пульт і керувати безпілотником вручну. Однак статистика показує, що люди дуже часто припускаються помилок і розбивають дорогі пристрої, а також втомлюються під час тривалих польотів. Програма дозволяє уникнути таких проблем, а крім того, має режим патрулювання, змушуючи БПЛА кружляти на певній територією, знімаючи те, що відбувається на камеру.

"Ми закінчили розробку програмного забезпечення, яке дозволяє дрону літати повністю, поки є оператор. Закони країни вимагають присутності ліцензованого оператора", — наголосив Жак Бургер.

[ + – ] Обслуговування дрона Conzer Aeronautics

Можливості дронів протестували у заповідниках, де активно промишляють браконьєри. Дослідникам не вдалося зловити жодного зловмисника, проте власники установ зацікавилися технологією, адже вони показують місце розташування різних тварин та дозволяють набагато зручніше стежити за ними.

Крім того, Conzer Aeronautics пропонує використовувати їх безпілотники для боротьби зі злочинністю у містах, але для цього потрібно отримати дозвіл на рівні закону. Наприклад, під час облав та переслідувань дрони можна використовувати для стеження з повітря та передачі GPS-координат підрозділам, які виїхали для підтримки. Програмісти розробляють ПЗ, яке дозволить апаратам слідувати за рухомими цілями, не даючи злочинцям сховатися.

"Мета полягає в тому, щоб додати комп'ютерний зір, який може автоматично відслідковувати цілі. Це можливо, і ми знаємо, як це зробити, зараз питання лише в грошах", — сказав глава компанії.

Раніше в Ізраїлі представили "розумний" БПЛА для ближнього бою. Квадрокоптер оснащений системою виявлення цілей та перешкод, яка дозволяє легко та ефективно знищувати живу силу супротивника у будинках та на вулицях міста.