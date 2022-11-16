В Ізраїлі створили "розумний" дрон-мисливець для ближнього бою: знищує живу силу (відео)

Маленькі квадрокоптери оснащені штучним інтелектом для пошуку цілей та уламково-фугасним боєприпасом для їх ураження.

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Компанія з Ізраїлю Elbit Systems розробила новий ударний дрон Lanius, призначений для знищення живої сили у ближньому бою. Подробиці проєкту розповіло видання Defence Express.

Судячи з відеоролика, опублікованого Elbit Systems, квадрокоптери спортивного типу з невеликими гвинтами оснащені осколково-фугасною боєголовкою спрямованої дії, яка вибухає та вражає людей поблизу. Компактні розміри обмежують швидкість дронів, але дозволяють їм літати в міському середовищі, лавіруючи у вузьких провулках і проникаючи у будівлі, де сховався супротивник. Солдати можуть носити БПЛА у своїх рюкзаках або використовувати для запуску більші дрони-"авіаносці", здатні переносити до трьох Lanius одночасно.

Elbit Systems забезпечила дрони розвиненою системою штучного інтелекту, яка сканує простір, аналізує об'єкти, визначає цілі та перешкоди, дозволяє безпечно пересуватися у приміщеннях. Завдяки їй оператору набагато простіше керувати Lanius, йому не потрібна велика майстерність чи спеціальна підготовка. ШІ може самостійно знайти ворога та підлетіти до нього, а пілоту потрібно лише натиснути кнопку для вибуху.

Новий БПЛА не тільки виконує роль міни, що літає, але може ще вести розвідку і складати карти для штурмових груп. Elbit Systems також додала Lanius до інформаційної системи нового покоління, фактично людино-машинного інтерфейсу Legion-X, яка дозволяє керувати великою мережею безпілотників.

Як зазначає Defence Express, Lanius дуже нагадує дрон Kargu від турецької компанії STM, яку застосовували в Нагірному Карабаху. Kargu показав, що здатний залітати у бліндажі та інші укриття, знищуючи живу силу супротивника, але ефективніше працює на відкритому просторі, тоді як Lanius зроблено спеціально для міського бою.

Раніше повідомлялося, що в Ізраїлі створюють далекобійні дрони-невидимки для ударів по Ірану. У розробці знаходяться як мінімум три нові моделі, характеристики яких поки що тримають у секреті.

Нещодавно в Ізраїлі представили новий дрон-камікадзе Viper. Штучний інтелект дозволяє безпілотникам виявляти та атакувати цілі за межами прямої видимості оператора, а також сканувати місцевість.