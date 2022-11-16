В Израиле создали "умный" дрон-охотник для ближнего боя: уничтожает живую силу (видео)

Маленькие квадрокоптеры оснащены искусственным интеллектом для поиска целей и осколочно-фугасным боеприпасом для их поражения.

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Компания из Израиля Elbit Systems разработала новый ударный дрон Lanius, предназначенный для уничтожения живой силы в ближнем бою. Подробности проекта рассказало издание Defence Express.

Судя по видеоролику, опубликованному Elbit Systems, квадрокоптеры спортивного типа с небольшими винтами оснащены осколочно-фугасной боеголовкой направленного действия, которая взрывается и поражает людей поблизости. Компактные размеры ограничивают скорость дронов, но позволяют им летать в городской среде, лавируя в узких переулках и проникая в здания, где укрылся противник. Солдаты могут носить БПЛА в своих рюкзаках или же использовать для запуска более крупные дроны-"авианосцы", способные переносить до трех Lanius одновременно.

Elbit Systems обеспечила дроны развитой системой искусственного интеллекта, которая сканирует пространство, анализирует объекты, определяет цели и препятствия, позволяет безопасно передвигаться в помещениях. Благодаря ей оператору гораздо проще управлять Lanius, ему не требуется большое мастерство или специальная подготовка. ИИ может самостоятельно найти врага и подлететь к нему, а пилоту нужно лишь нажать кнопку для взрыва.

Новый БПЛА не только выполняет роль летающей мины, но может еще вести разведку и составлять карты для штурмовых групп. Elbit Systems также добавила Lanius в информационную систему нового поколения, фактически человеко-машинного интерфейса Legion-X, которая позволяет управлять обширной сетью беспилотников.

Как отмечает Defence Express, Lanius очень напоминает дрон Kargu от турецкой компании STM, который применяли в Нагорном Карабахе. Kargu показал, что способен залетать в блиндажи и другие укрытия, уничтожая живую силу противника, но эффективнее работает на открытом пространстве, тогда как Lanius сделан специально для городского боя.

Ранее сообщалось, что в Израиле создают дальнобойные дроны-невидимки для ударов по Ирану. В разработке находятся как минимум три новых модели, характеристики которых пока держат в секрете.

Недавно в Израиле представили новый дрон-камикадзе Viper. Искусственный интеллект позволяет беспилотникам обнаруживать и атаковать цели за пределами прямой видимости оператора, а также сканировать местность.