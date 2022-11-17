Netflix снимает фильм по вселенной легендарной игры Bioshock: первые подробности экранизации

За режиссуру ленты по вселенной BioShock отвечает автор фильмов "Я — легенда" Фрэнсис Лоуренс, а сценарием занимается Майкл Грин, работавший над "Бегущим по лезвию 2049".

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Компания Netflix взялась за экранизацию популярной видеоигры BioShock — шутера в стиле ретрофутуризм от первого лица. Режиссер картины Фрэнсис Лоуренс, ответственный за ленты "Я — легенда" и "Константин: Повелитель тьмы" рассказал в интервью изданию Collider о работе над фильмом.

По словам Лоуренса, сценарий к экранизации BioShock пишет Майкл Грин, который ранее работал над картинами "Бегущий по лезвию 2049" и "Логан". Режиссер отметил, что, по его мнению, BioShock является одной из лучших игр в истории, прежде всего благодаря раскрытию в ней ряда серьезных тем и философских идей.

"Во многих играх может быть интересный мир, или отличный главный герой, или они могут предложить отличные декорации, но на самом деле у них нет идей, у них нет серьезности, которая есть у Bioshock. Кроме того, (в игре есть) еще одна вещь, которую я чрезвычайно сильно люблю — это своего рода странное смешение жанров — исторический, объединенный с боди-хоррором и научной фантастикой", — сказал Лоуренс.

Режиссер пока не стал раскрывать, какой возрастной рейтинг получит лента, так как работа над ней все еще находится на раннем этапе. При этом он заверил, что находится в тесном контакте с компанией-издателем игры Take-Two и руководителем проекта Кеном Левином, поэтому съемочная команда постарается не отходить от оригинала в своей экранизации.

Дата выхода экранизации BioShock пока неизвестна.

В оригинальной игре BioShock (2007) повествуется об утопическом подводном городе "Восторг", жители которого "подсели" на препарат, способный давать суперсилы. Главный персонаж, Джек, попал в город случайно, потерпев кораблекрушение. Критики высоко оценили игру, отметив мрачный антураж в стиле ар-деко, проработанный сценарий и гнетущую, но увлекательную атмосферу.

Ранее Национальная академия искусства и науки звукозаписи США в этом году впервые в своей истории вручит "Грэмми" за лучший саундтрек к видеоигре. Организаторы премии уже объявили пятерку номинантов.

Также Фокус писал о том, что Netflix приобрел права на показ 7 украинских фильмов.