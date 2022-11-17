Netflix знімає фільм зі всесвіту легендарної гри Bioshock: перші подробиці екранізації

За режисуру стрічки по всесвіту BioShock відповідає автор фільмів "Я — легенда" Френсіс Лоуренс, а сценарієм займається Майкл Грін, який працював над "Той, що біжить по лезу 2049".

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Компанія Netflix взялася за екранізацію популярної відеогри BioShock — шутера у стилі ретрофутуризм від першої особи. Режисер картини Френсіс Лоуренс, відповідальний за стрічки "Я — легенда" та "Костянтин: Король темряви" розповів в інтерв'ю виданню Collider про роботу над фільмом.

За словами Лоуренса, сценарій до екранізації BioShock пише Майкл Грін, який раніше працював над картинами "Той, що біжить по лезу 2049" і "Логан". Режисер зазначив, що, на його думку, BioShock є однією з найкращих ігор в історії, насамперед завдяки розкриттю в ній низки серйозних тем та філософських ідей.

"У багатьох іграх може бути цікавий світ, або відмінний головний герой, або вони можуть запропонувати відмінні декорації, але насправді вони не мають ідей, у них немає серйозності, яка є у Bioshock. Крім того, (у грі є) ще одна річ, яку я надзвичайно дуже люблю — це своєрідна дивна суміш жанрів — історичний, поєднаний із боді-горором та науковою фантастикою", — сказав Лоуренс.

Режисер поки не розкривав, який віковий рейтинг отримає стрічка, оскільки робота над нею все ще перебуває на ранньому етапі. При цьому він запевнив, що перебуває у тісному контакті з компанією-видавцем гри Take-Two та керівником проєкту Кеном Левіном, тому знімальна команда намагатиметься не відходити від оригіналу у своїй екранізації.

Дата виходу екранізації BioShock наразі невідома.

В оригінальній грі BioShock (2007) розповідається про утопічне підводне місто "Rapture", жителі якого "підсіли" на препарат, здатний давати суперсили. Головний персонаж, Джек, потрапив у місто випадково, зазнавши аварії корабля. Критики високо оцінили гру, відзначивши похмурий антураж у стилі ар-деко, опрацьований сценарій та гнітючу, але захопливу атмосферу.

Раніше Національна академія мистецтва та науки звукозапису США цього року вперше у своїй історії вручить "Греммі" за найкращий саундтрек до відеогри. Організатори премії вже оголосили п'ятірку номінантів.

Також Фокус писав про те, що Netflix набув прав на показ 7 українських фільмів.