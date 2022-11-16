Автори музики до ігор вперше зможуть претендувати на "Греммі": список номінантів
На престижну нагороду номіновано авторів саундтреків до відомих тайтлів, таких як Call Of Duty та Assassin's Creed Valhalla. Водночас композитор, який працював над музикою до God of War Ragnarok, у шорт-лист не потрапив.
Національна академія мистецтва та науки звукозапису США цього року вперше у своїй історії вручить "Греммі" за найкращий саундтрек до відеогри. Організатори премії вже оголосили п'ятірку номінантів. Про це повідомила пресслужба "Греммі" у своєму Twitter.
Так, на престижну американську премію претендують композитори:
Остін Вінторі — Aliens: Fireteam Elite
Стефані Економа — Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok
Беар Маккрірі — Call Of Duty: Vanguard
Річард Жак — Marvel's Guardians Of The Galaxy
Крістофер Тін — Old World
Зазначимо, що до списку номінантів відбиралися саундтреки до тих ігор, які вийшли в період з жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року, у зв'язку з чим до шорт-листу премії не потрапили роботи Олів'є Дерів'є (A Plague Tale: Requiem) та Бера Макрері (God of War Ragnarok).
Також стали відомі претенденти на "Греммі" у класичних для премії номінаціях:
Альбом року
- ABBA — Voyage
- Adele — 30
- Bad Bunny — Un Verano Sin Ti
- Beyoncé — Renaissance
- Brandi Carlile — In These Silent Days
- Coldplay — Music of the Spheres
- Harry Styles — Harry's House
- Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers
- Lizzo — Special
- Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous (Deluxe)
Пісня року
- Adele — Easy on Me
- Beyoncé — Break My Soul
- Bonnie Raitt — Just Like That
- DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy — God Did
- Gayle — ABCDEFU
- Harry Styles — As It Was
- Kendrick Lamar — The Heart Part 5
- Lizzo — About Damn Time
- Steve Lacy — Bad Habit
- Taylor Swift — All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)
Найкращий поп-альбом
- ABBA — Voyage
- Adele — 30
- Coldplay — Music of the Spheres
- Harry Styles — Harry's House
- Lizzo — Special
Найкращий рок-альбом
- The Black Keys — Dropout Boogie
- Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If
- Idles — Crawler
- Machine Gun Kelly — Mainstream Sellout
- Ozzy Osbourne — Patient Number 9
- Spoon — Lucifer on the Sofa
Найкращий альбом альтернативної музики
- Arcade Fire — WE
- Big Thief — Dragon New Warm Mountain I Believe in You
- Björk — Fossora
- Wet Leg — Wet Leg
- Yeah Yeah Yeahs — Cool It Down
Найкращий реп-альбом
- DJ Khaled — God Did
- Future — I Never Liked You
- Jack Harlow — Come Home the Kids Miss You
- Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers
- Pusha T — It's Almost Dry
Найкращий танцювальний/електронний альбом
- Beyoncé — Renaissance
- Bonobo — Fragments
- Diplo — Diplo
- Odesza — The Last Goodbye
- Rüfüs Du Sol — Surrender
Церемонія вручення Grammy відбудеться 5 лютого 2023 року у Лос-Анджелесі.
Нагадаємо, цього року вперше в історії "Греммі" виступили українці та показали промову англійською Володимира Зеленського.
Також ми писали, що пісні Alina Pash, Kalush та alyona alyona стануть саундтреками до нової гри Need for Speed.