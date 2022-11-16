Автори музики до ігор вперше зможуть претендувати на "Греммі": список номінантів

На престижну нагороду номіновано авторів саундтреків до відомих тайтлів, таких як Call Of Duty та Assassin's Creed Valhalla. Водночас композитор, який працював над музикою до God of War Ragnarok, у шорт-лист не потрапив.

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Національна академія мистецтва та науки звукозапису США цього року вперше у своїй історії вручить "Греммі" за найкращий саундтрек до відеогри. Організатори премії вже оголосили п'ятірку номінантів. Про це повідомила пресслужба "Греммі" у своєму Twitter.

Так, на престижну американську премію претендують композитори:

Остін Вінторі — Aliens: Fireteam Elite

Стефані Економа — Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok

Беар Маккрірі — Call Of Duty: Vanguard

Річард Жак — Marvel's Guardians Of The Galaxy

Крістофер Тін — Old World

Зазначимо, що до списку номінантів відбиралися саундтреки до тих ігор, які вийшли в період з жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року, у зв'язку з чим до шорт-листу премії не потрапили роботи Олів'є Дерів'є (A Plague Tale: Requiem) та Бера Макрері (God of War Ragnarok).

Також стали відомі претенденти на "Греммі" у класичних для премії номінаціях:

Альбом року

ABBA — Voyage

Adele — 30

Bad Bunny — Un Verano Sin Ti

Beyoncé — Renaissance

Brandi Carlile — In These Silent Days

Coldplay — Music of the Spheres

Harry Styles — Harry's House

Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers

Lizzo — Special

Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Пісня року

Adele — Easy on Me

Beyoncé — Break My Soul

Bonnie Raitt — Just Like That

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy — God Did

Gayle — ABCDEFU

Harry Styles — As It Was

Kendrick Lamar — The Heart Part 5

Lizzo — About Damn Time

Steve Lacy — Bad Habit

Taylor Swift — All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Найкращий поп-альбом

ABBA — Voyage

Adele — 30

Coldplay — Music of the Spheres

Harry Styles — Harry's House

Lizzo — Special

Найкращий рок-альбом

The Black Keys — Dropout Boogie

Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If

Idles — Crawler

Machine Gun Kelly — Mainstream Sellout

Ozzy Osbourne — Patient Number 9

Spoon — Lucifer on the Sofa

Найкращий альбом альтернативної музики

Arcade Fire — WE

Big Thief — Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk — Fossora

Wet Leg — Wet Leg

Yeah Yeah Yeahs — Cool It Down

Найкращий реп-альбом

DJ Khaled — God Did

Future — I Never Liked You

Jack Harlow — Come Home the Kids Miss You

Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers

Pusha T — It's Almost Dry

Найкращий танцювальний/електронний альбом

Beyoncé — Renaissance

Bonobo — Fragments

Diplo — Diplo

Odesza — The Last Goodbye

Rüfüs Du Sol — Surrender

Церемонія вручення Grammy відбудеться 5 лютого 2023 року у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, цього року вперше в історії "Греммі" виступили українці та показали промову англійською Володимира Зеленського.

Також ми писали, що пісні Alina Pash, Kalush та alyona alyona стануть саундтреками до нової гри Need for Speed.