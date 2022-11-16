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Культура

Автори музики до ігор вперше зможуть претендувати на "Греммі": список номінантів

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Фото: grammy | Став відомий список номінантів на Grammy

На престижну нагороду номіновано авторів саундтреків до відомих тайтлів, таких як Call Of Duty та Assassin's Creed Valhalla. Водночас композитор, який працював над музикою до God of War Ragnarok, у шорт-лист не потрапив.

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Національна академія мистецтва та науки звукозапису США цього року вперше у своїй історії вручить "Греммі" за найкращий саундтрек до відеогри. Організатори премії вже оголосили п'ятірку номінантів. Про це повідомила пресслужба "Греммі" у своєму Twitter.

Так, на престижну американську премію претендують композитори:

Остін Вінторі — Aliens: Fireteam Elite

Стефані Економа — Assassin's Creed Valhalla: Dawn Of Ragnarok

Беар Маккрірі — Call Of Duty: Vanguard

Річард Жак — Marvel's Guardians Of The Galaxy

Крістофер Тін — Old World

Зазначимо, що до списку номінантів відбиралися саундтреки до тих ігор, які вийшли в період з жовтня 2021 року по 30 вересня 2022 року, у зв'язку з чим до шорт-листу премії не потрапили роботи Олів'є Дерів'є (A Plague Tale: Requiem) та Бера Макрері (God of War Ragnarok).

Також стали відомі претенденти на "Греммі" у класичних для премії номінаціях:

Альбом року

  • ABBA — Voyage
  • Adele — 30
  • Bad Bunny — Un Verano Sin Ti
  • Beyoncé — Renaissance
  • Brandi Carlile — In These Silent Days
  • Coldplay — Music of the Spheres
  • Harry Styles — Harry's House
  • Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers
  • Lizzo — Special
  • Mary J. Blige — Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Пісня року

  • Adele — Easy on Me
  • Beyoncé — Break My Soul
  • Bonnie Raitt — Just Like That
  • DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy — God Did
  • Gayle — ABCDEFU
  • Harry Styles — As It Was
  • Kendrick Lamar — The Heart Part 5
  • Lizzo — About Damn Time
  • Steve Lacy — Bad Habit
  • Taylor Swift — All Too Well (10 Minute Version) (The Short Film)

Найкращий поп-альбом

  • ABBA — Voyage
  • Adele — 30
  • Coldplay — Music of the Spheres
  • Harry Styles — Harry's House
  • Lizzo — Special

Найкращий рок-альбом

  • The Black Keys — Dropout Boogie
  • Elvis Costello & The Imposters – The Boy Named If
  • Idles — Crawler
  • Machine Gun Kelly — Mainstream Sellout
  • Ozzy Osbourne — Patient Number 9
  • Spoon — Lucifer on the Sofa

Найкращий альбом альтернативної музики

  • Arcade Fire — WE
  • Big Thief — Dragon New Warm Mountain I Believe in You
  • Björk — Fossora
  • Wet Leg — Wet Leg
  • Yeah Yeah Yeahs — Cool It Down

Найкращий реп-альбом

  • DJ Khaled — God Did
  • Future — I Never Liked You
  • Jack Harlow — Come Home the Kids Miss You
  • Kendrick Lamar — Mr. Morale & the Big Steppers
  • Pusha T — It's Almost Dry

Найкращий танцювальний/електронний альбом

  • Beyoncé — Renaissance
  • Bonobo — Fragments
  • Diplo — Diplo
  • Odesza — The Last Goodbye
  • Rüfüs Du Sol — Surrender

Церемонія вручення Grammy відбудеться 5 лютого 2023 року у Лос-Анджелесі.

Нагадаємо, цього року вперше в історії "Греммі" виступили українці та показали промову англійською Володимира Зеленського.

Також ми писали, що пісні Alina Pash, Kalush та alyona alyona стануть саундтреками до нової гри Need for Speed.