Пісні Alina Pash, Kalush і alyona alyona стануть саундтреками до нової гри Need for Speed

Плейлист складається із 70 пісень з 25 країн світу. Окрім українських пісень, у грі прозвучить музика американського репера A$AP ROCKY, британської співачки Charli XCX, естонського репера TOMMY CASH та інших виконавців.

Пісні українських виконавців Alina Pash, Grebs, Kalush і alyona alyona стануть саундтреками до нової версії гри Need for Speed Unbound, дата релізу якої запланована на 2 грудня. Про це розповіли на Twitter-сторінці Need for Speed.

Студія Criterion Games і EA Music опублікували список артистів, чиї пісні фігуруватимуть у грі. Плейлист складається із 70 пісень з 25 країн світу. Серед них американський репер A$AP ROCKY, британська співачка Charli XCX, естонський репер TOMMY CASH та інші виконавці.

До цього в різних версіях гри звучали треки The Prodigy, The Chemical Brothers, Боба Ділана, Linkin Park, Snoop Dogg і The Doors.

"Офіційний саундтрек Need for Speed Unbound — це свято музики всього світу з більш ніж 70 треками з 25 країн! Відкрийте для себе нових виконавців, які представляють безліч піджанрів музики, яка виступає за самовираження та розширення прав і можливостей", — сказано на сторінці гри.

Крім того, на музичних сервісах Spotify і Apple Music було створено плейлист із саундтреків гри. У ньому будуть такі пісні українських виконавців:

Alina Pash — "Воїн";

KALUSH feat alyona alyona — "Гори";

Grebz — "Несправедливо".

"Трек "Воїн" відсьогодні офіційно один із саундтреків у комп'ютерній грі Need For Speed Unbound. Історія з 2007-го, коли я геймила й навіть не могла уявити, що моя музика звучатиме в такого масштабу іграх", — написала Alina Pash.

Що відомо про гру?

Need for Speed — найуспішніша гоночна серія комп'ютерних ігор у світі та одна з найуспішніших ігрових медіафраншиз за всю історію. Першу гру серію випустили в 1994 році, а Need for Speed Unbound — її 25 частина. Розробка почалася у 2020 році та буде представлена в грудні 2022 року.

