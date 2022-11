Песни Alina Pash, Kalush и alyona alyona станут саундтреками к новой игре Need for Speed

Плейлист состоит из 70 песен из 25 стран мира. Кроме украинских песен в игре прозвучит музыка американского репера A$AP ROCKY, британской певицы Charli XCX, эстонского репера TOMMY CASH и других исполнителей.

Песни украинских исполнителей Alina Pash, Grebs, Kalush и alyona alyona станут саундтреками к новой версии игры Need for Speed Unbound, дата релиза которой запланирована на 2 декабря. Об этом рассказали на Twitter-странице Need for Speed.

Студия Criterion Games и EA Music опубликовали список артистов, чьи песни будут фигурировать в игре. Плейлист состоит из 70 песен из 25 стран мира. Среди них — американский репер A$AP ROCKY, британская певица Charli XCX, эстонский репер TOMMY CASH и другие исполнители.

До этого, в разных версиях игры звучали треки The Prodigy, The Chemical Brothers, Боба Дилана, Linkin Park, Snoop Dogg и The Doors.

"Официальный саундтрек Need for Speed Unbound — это праздник музыки всего мира с более чем 70 треками из 25 стран! Откройте для себя новых исполнителей, представляющих множество поджанров музыки, выступающей за самовыражение и расширение прав и возможностей", — сказано на странице игры.

Кроме того, на музыкальных сервисах Spotify и Apple Music был создан плейлист из саундтреков игры. В нем будут такие песни украинских исполнителей:

Alina Pash — "Воїн";

KALUSH feat alyona alyona — "Гори";

Grebz — "Несправедливо".

"Трек "Воїн" с сегодняшнего дня официально один из саундтреков в компьютерной игре Need For Speed Unbound. История из 2007-го, когда я геймила и даже не могла представить, что моя музыка будет звучать в такого масштаба играх", — написала Alina Pash.

Что известно об игре?

Need for Speed — самая успешная гоночная серия компьютерных игр в мире и одна из самых успешных игровых медиафраншиз за всю историю. Первая игра серии была выпущена в 1994 году, а Need for Speed Unbound — ее 25 часть. Разработка началась в 2020 году и будет представлена в декабре 2022 года.

Напомним, 21 октября группа Kalush Orchestra и финская группа The Rasmus выпустили совместный трек in the Shadows of Ukraine. О сотрудничестве музыканты договорились еще в итальянском Турине, где проходил конкурс "Евровидение 2022".

4 августа Фокус писал, что песня alyona alyona появилась во французской мелодраме "Опасные связи" производства Netflix.