Ученые создали микрочип, который работает не хуже мозга и суперкомпьютера (фото)

Микрочип Loihi 2 можно интегрировать в робота или дрон, что сделает эти устройства очень умными.

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Компания Intel разработали процессор Loihi 2, который в некотором роде имитирует работу головного мозга. Данное устройство предназначено для оснащения робототехники, пишет newatlas.com.

Ученые из Технологического университета Квинсленда заявляют, что после интеграции с роботами, микрочипы способны выполнять вычисления на уровне суперкомпьютеров, правда, тут речь идет о выполнении определенных задач. В лаборатории НИИ тестируются самые разные роботы. Некоторые выполняют простые действия, вроде захвата предметов, некоторые способны анализировать разного рода данные при помощи специальных датчиков и компьютерного зрения. У машин прокачивают систему навигации и восприятия объектов. Устройства обучаются при помощи нейронных сетей, используя визуальную информацию.

Минус был в том, что такого рода ИИ-системы расходуют много энергии, а потому ученым приходилось оборудовать лабораторию кондиционерами, да и счета за электричество были немаленькими. К примеру, суперкомпьютеры потребляют столько энергии, сколько средний город потребляет за год, пишет СМИ. Чипы Intel Loihi 2 способны обеспечить эффективную работу нейронных сетей без таких затрат.

[ + – ] Микрочип Loihi 2 Фото: Intel

Как работает микрочип Loihi 2 от Intel

Чип Loihi работает на основе импульсных нейронных сетей, что не настолько энергозатратно, как работа глубоких нейронных сетей. В чем же отличие? Приведем простой пример. Допустим, перед ИИ поставлена задача распознать, что изображено на конкретном фото — стул или человек. Глубокая нейронная сеть будет активировать все без исключения нейроны на каждом из этапов обработки фото. А импульсная нейронная сеть активирует нейроны частично на каждом из этапов распознавания изображения. Поэтому последняя как бы "экономнее" первой.

Такой принцип работы дает возможность делать процессоры для импульсных ИИ-сетей очень компактными, что позволяет устанавливать их на технику любого размера, будь то мини-робот, дрон, ноутбук. С помощью чипа гаджет даже способен отслеживать объекты не только изображенные на статичных фотографиях, но и на видео. При этом заряда аккумулятора дрона или робота хватит и на работу чипа, и на работу самого аппарата.

У Loihi есть и проблемы, которые исследователи сейчас пытаются решить. Метод, который использует микрочип, не на 100% точен и надежен — ошибки нередко бывают. ИИ-системы, работающие на обычном процессоре или графическом процессоре, обеспечивающих функционирование глубоких нейросетей.

Ранее Фокус информировал о том, что в БПЛА иранского производства была обнаружена микроэлектроника и другая техника зарубежного производства.