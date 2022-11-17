Вчені створили мікрочип, який працює не гірше за мозок і суперкомп'ютер (фото)

Мікрочип Loihi 2 можна інтегрувати в робота або дрон, що зробить ці пристрої дуже розумними.

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Компанія Intel розробили процесор Loihi 2, який певною мірою імітує роботу головного мозку. Цей пристрій призначений для оснащення робототехніки, пише newatlas.com.

Вчені з Технологічного університету Квінсленду заявляють, що після інтеграції з роботами мікрочипи здатні виконувати обчислення на рівні суперкомп'ютерів, щоправда, тут йдеться про виконання певних завдань. У лабораторії НДІ тестуються різні роботи. Деякі виконують прості дії, на кшталт захоплення предметів, деякі здатні аналізувати різні дані за допомогою спеціальних датчиків і комп'ютерного зору. У машин прокачують систему навігації та сприйняття об'єктів. Пристрої навчаються з допомогою нейронних мереж, використовуючи візуальну інформацію.

Мінус був у тому, що такі ШІ-системи витрачають багато енергії, а тому вченим доводилося обладнати лабораторію кондиціонерами, та й рахунки за електрику були немаленькими. Наприклад, суперкомп'ютери споживають стільки енергії, скільки середнє місто споживає за рік, пише ЗМІ. Чипи Intel Loihi 2 здатні забезпечити ефективну роботу нейронних мереж без таких витрат.

[ + – ] Мікрочип Loihi 2 Фото: Intel

Як працює мікрочип Loihi 2 від Intel

Чип Loihi працює на основі імпульсних нейронних мереж, що не настільки енерговитратно, як робота глибоких нейронних мереж. У чому відмінність? Наведемо найпростіший приклад. Припустимо, перед ШІ поставлено завдання розпізнати, що зображено на конкретному фото — стілець чи людина. Глибока нейронна мережа активуватиме всі без винятку нейрони на кожному з етапів обробки фото. А імпульсна нейронна мережа активує нейрони частково на кожному з етапів розпізнавання зображення. Тому остання нібито "економніша" за першу.

Такий принцип роботи дає можливість робити процесори для імпульсних ШІ-мереж дуже компактними, що дозволяє встановлювати їх на техніку будь-якого розміру, мініробот, дрон, ноутбук. За допомогою чипа гаджет навіть здатний відстежувати об'єкти не лише зображені на статичних фотографіях, а й відео. Водночас заряду акумулятора дрона або робота вистачить і на роботу чипа, і на роботу самого апарата.

Loihi має проблеми, які дослідники зараз намагаються вирішити. Метод, який використовує мікрочип, не на 100% точний та надійний — помилки нерідко бувають. ШІ-системи, що працюють на звичайному процесорі або графічному процесорі, що забезпечують функціонування глибоких нейромереж.

Раніше Фокус інформував про те, що в БПЛА іранського виробництва було виявлено мікроелектроніку та іншу техніку закордонного виробництва.