Миллиардер-банкрот обещает вернуть клиентам биржи FTX $8 млрд: ему понадобится 2 недели

Сэм Бэнкман-Фрид пытается уговорить крупных инвесторов одолжить ему денег.

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Как известно, криптовалютная биржа Futures Exchange (FTX) обанкротилась, многие люди потеряли деньги. Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид пообещал выплатить компенсации, сумма которых составит $8 млрд.

Сэм сказал журналисту Vox, что занимается сбором средств, которые пойдут на компенсацию морального и материального ущерба бывшим клиентам FTX. Он подчеркнул, что это приоритетная цель, и что он обязательно ее добьется. Бэнкман-Фрид уточнил, что для сбора денег ему хватит двух недель. Он уверен, что столь короткого срока хватит, потому как он знает, что и как делать. Известно, что бизнесмен просил у некоторых инвесторов денег, чтобы расплатиться с клиентами FTX. Согласился ли кто-то одолжить такую сумму, пока неизвестно.

Почему обанкротилась криптовалютная биржа FTX

FTX заявила о банкротстве после того, как на бирже Binance устроили крупную распродажу биткойн-токена FTX — FTT. Токен подвергся так называемому кризису ликвидности, так как у компании не было активов, необходимых для выплат клиентам, решивших вывести средства. А вывести средства они решили, потому что стоимость FTT резко начала падать после того, как основатель Binance Чанпэн Чжао объявил о распродаже.

Восьмого ноября Binance заявила, что готова купить FTX, но уже 9 ноября отказалась от такого решения, что и привело к банкротству.

Издание сообщает, что Палата представителей очень заинтересовалась этим случаем, а в Конгрессе и вовсе решили его расследовать, так как Binance подозревают в намеренном уничтожении FTX. Вся эта ситуация негативно отразилась на крипторынке в целом.

FTX была одной из крупнейших бирж криптовалют. В январе 2022 года она была оценена примерно в 32 миллиарда долларов, и ее крах еще будет иметь негативны последствия, которые нетрудно предугадать — курсы биткоина, Ethereum и других токенов снизятся до минимальных показателей.

Ранее мы писали о том, что Бэнкман-Фрид из миллиардера превратился в миллионера, утратив более 90% личного состояния.