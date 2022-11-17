Мільярдер-банкрут обіцяє повернути клієнтам біржі FTX $8 млрд: йому знадобиться 2 тижні

Сем Бенкман-Фрід намагається умовити великих інвесторів позичити йому гроші.

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Як відомо, криптовалютна біржа Futures Exchange (FTX) збанкрутувала, багато людей втратили гроші. Засновник біржі Сем Бенкман-Фрід пообіцяв виплатити компенсації, сума яких становитиме $8 млрд.

Сем сказав журналісту Vox, що займається збором коштів, які підуть на компенсацію моральної та матеріальної шкоди колишнім клієнтам FTX. Він наголосив, що це пріоритетна мета і що він обов'язково її досягне. Бенкман-Фрід уточнив, що для збирання грошей йому вистачить двох тижнів. Він упевнений, що такого короткого терміну вистачить, бо він знає, що та як робити. Відомо, що бізнесмен просив деяких інвесторів грошей, щоб розплатитися з клієнтами FTX. Чи погодився хтось позичити таку суму, поки що невідомо.

Чому збанкрутувала криптовалютна біржа FTX

FTX заявила про банкрутство після того, як на біржі Binance влаштували великий розпродаж біткойн-токена FTX — FTT. Токен зазнав так званої кризи ліквідності, оскільки в компанії не було активів, необхідних для виплат клієнтам, які вирішили вивести гроші. А вивести кошти вони вирішили, тому що вартість FTT різко почала падати після того, як засновник Binance Чанпен Чжао оголосив про розпродаж.

Восьмого листопада Binance заявила, що готова купити FTX, але вже 9 листопада відмовилася від такого рішення, що призвело до банкрутства.

Видання повідомляє, що Палата представників дуже зацікавилася цим випадком, а в Конгресі взагалі вирішили його розслідувати, оскільки Binance підозрюють у навмисному знищенні FTX. Уся ця ситуація негативно позначилася на крипторинку загалом.

FTX була однією з найбільших бірж криптовалют. У січні 2022 року її оцінили приблизно в 32 мільярди доларів, і її крах ще матиме негативні наслідки, які неважко передбачити, — курси біткоїна, Ethereum та інших токенів знизяться до мінімальних показників.

Раніше ми писали про те, що Бенкман-Фрід із мільярдера перетворився на мільйонера, втративши понад 90% особистого статку.